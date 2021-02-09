Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
ВМФ РФ получит две подводные лодки проекта «Лада» в 2022 году
Экономика
В Литве заявили о приостановке транзита газа в Калининград
Общество
В московских загсах сняли введенные из-за коронавируса ограничения
Экономика
Власти РФ запретили ввоз из Украины деталей для железнодорожного транспорта
Общество
Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг
Экономика
В январе в РФ выдали рекордное число ипотечных кредитов
Общество
Власти РФ выделят почти 600 млрд рублей на строительство в Крыму
Политика
Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами думских фракций
Интернет
В ОП выступили за досудебную блокировку сайтов мошенников

Американист назвал причину несостоятельности импичмента Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выносить импичмент экс-президенту США Дональду Трампу нет политического смысла, потому что человек и так уже лишен власти, рассказал «Известиям» эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин во вторник, 9 февраля.

Процесс по импичменту Трампа в сенате конгресса США возобновится 9 февраля четырехчасовыми дебатами о конституционности самой процедуры.

Как в той песне Пелоси: почему импичмент Трампу не вдохновляет Байдена
Палата представителей второй раз за полтора года проголосовала за отставку президента-республиканца

Демократы стремятся лишить Трампа перспективы баллотироваться на выборах президента США в 2024 году, отметил американист. Для этого им необходимо простое большинство членов верхней палаты, которое у них есть.

«Но практического смысла в этом нет. Нужно понимать, что Трампу будет уже 78 лет в 2024 году. Столько же, сколько сейчас (президенту США Джо) Байдену, который очевидно не в состоянии управлять политическими процессами», — сказал Блохин.

По мнению политолога, целью инициированной процедуры импичмента стал не сам экс-президент США, а трампизм как явление.

«По сути, белые сейчас будут радикализироваться, они считают, что у них украли победу, они становятся меньшинством в Америке. Они смотрят на все политические процессы и чувствуют себя в осажденной крепости. И все-таки, я думаю, импичмент не пройдет», — заключил американист.

Ранее юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды собирались вынести импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021