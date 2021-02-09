Американист назвал причину несостоятельности импичмента Трампа

Выносить импичмент экс-президенту США Дональду Трампу нет политического смысла, потому что человек и так уже лишен власти, рассказал «Известиям» эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин во вторник, 9 февраля.

Процесс по импичменту Трампа в сенате конгресса США возобновится 9 февраля четырехчасовыми дебатами о конституционности самой процедуры.

Демократы стремятся лишить Трампа перспективы баллотироваться на выборах президента США в 2024 году, отметил американист. Для этого им необходимо простое большинство членов верхней палаты, которое у них есть.

«Но практического смысла в этом нет. Нужно понимать, что Трампу будет уже 78 лет в 2024 году. Столько же, сколько сейчас (президенту США Джо) Байдену, который очевидно не в состоянии управлять политическими процессами», — сказал Блохин.

По мнению политолога, целью инициированной процедуры импичмента стал не сам экс-президент США, а трампизм как явление.

«По сути, белые сейчас будут радикализироваться, они считают, что у них украли победу, они становятся меньшинством в Америке. Они смотрят на все политические процессы и чувствуют себя в осажденной крепости. И все-таки, я думаю, импичмент не пройдет», — заключил американист.

Ранее юристы Трампа назвали импичмент против него неконституционным политическим театром демократов и призвали сенат оправдать экс-президента.

Палата представителей конгресса США проголосовала 13 января за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

Трамп — первый президент, которому дважды собирались вынести импичмент, и единственный, кто предстал перед судом после ухода из Белого дома.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января, ворвавшись в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон, погибли пять человек, в том числе один из правоохранителей.