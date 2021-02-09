МИД РФ заявил о доказательствах участия западных дипломатов в незаконных акциях

Москва предоставила все доказательства участия западных дипломатов в несанкционированных акциях в России. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили в МИД РФ.

«Мы предоставили весь пакет доказательств — они, по-моему, уже облетели весь мир — участия западных дипломатов в соответствующих акциях», — отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире «Вести FM».

По ее словам, многие аналитики, публицисты и журналисты в целом не осуждают поведение дипломатов, однако их присутствие на акциях важно рассматривать «не как отдельное явление, а как комплекс политических акций коллективного Запада в отношении нашей страны».

Захарова назвала инцидент частью «спланированной акции», которую можно наблюдать на различных уровнях.

Ранее Германия, Швеция и Польша сообщили о высылке российских дипломатов. Решение стало ответом на аналогичный шаг Москвы. Россия объявила о выдворении дипломатов из этих трех стран ранее, 5 февраля. Протест связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. В МИД РФ подчеркивали, что участие в незаконных акциях со стороны сотрудников иностранных диппредставительств является неприемлемым и не соответствует их дипломатическому статусу. Дипломатов объявили персонами нон грата, в ближайшее время они должны будут покинуть страну.

Так называемые ответные меры Варшавы, Берлина и Стокгольма МИД расценил как необоснованный и недружественный шаг.