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Врач оценил вероятность повторного заражения коронавирусом

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский оценил риск повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал на личной странице в Instagram.

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Специалист пояснил, что сам уже перенес заболевание и сохраняет спокойствие. Однако он обратил внимание на появляющиеся сведения о повторном заражении из различных стран. При этом, по его словам, пациентам ставят тот же диагноз через непродолжительное время.

«На самом деле доказанных случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией немного — буквально считаные примеры, несколько десятков на весь мир. Медицинская наука массовость повторного заражения пока не подтверждает», — заверил Комаровский.

Также он подчеркнул, что если человек переболел COVID-19, то в ближайшие год или полтора он вряд ли заразится снова.

Ранее в феврале ученые из Медицинской школы Йельского университета назвали причины, по которым человек может повторно переболеть коронавирусной инфекцией. По их данным, виной этому становится слабый иммунитет или реактивизация остатков инфекции в организме пациента.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек может во второй раз заболеть COVID-19 при серьезном нарушении иммунной системы. При этом, по ее словам, подобные случаи в РФ единичны, массового распространения повторного заражения коронавирусом в стране нет.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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