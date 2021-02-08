Дуров отметил растущую популярность Telegram

Со дня своего основания мессенджер Telegram стабильно поднимается в рейтингах самых популярных приложений. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«С момента запуска в 2013 году база пользователей Telegram ежегодно росла более чем на 40%», — написал Дуров в своем канале. Он отметил, что Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года.

Секретом успеха мессенджера Дуров считает последовательность в защите конфиденциальности пользователей и регулярном улучшении набора функций приложения.

«Любой, кто остается верным своим ценностям и регулярно прилагает целенаправленные усилия в течение длительного периода времени, обязательно добьется успеха в своей области», — отметил программист.

В январе британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал в США вторым по скачиванию приложением в США благодаря массовому переходу сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, рост популярности мессенджера произошел после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников экс-президента.