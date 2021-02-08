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Посольство России в Берлине выразило протест в связи с высылкой дипломата из ФРГ

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В посольстве России в Берлине рассматривают решение о высылке российского дипломата из Германии как безосновательный и недружественный шаг, который не способствует позитивному развитию российско-германских отношений. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном 8 февраля.

«Выражаем в связи с этим решительный протест», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что ранее в понедельник представителю посольства РФ в Берлине была вручена нота министерства иностранных дел ФРГ об объявлении одного из сотрудников дипмиссии персоной нон грата.

В посольстве также напомнили, что решение о высылке сотрудника германского посольства в Москве было принято российской стороной из-за его участия в незаконных акциях 23 января, что «является неприемлемым и не соответствует дипломатическому статусу последнего».

«Сожалеем, что в последнее время Берлин всё чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России. На любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее в этот день Берлин, Стокгольм и Варшава решили выслать по одному российскому дипломату, назвав это ответной мерой на действия Москвы.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва считает высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии необоснованной и недружественной.

Москва объявила 5 февраля персонами нон грата трех дипломатов посольств ФРГ, Швеции и Польши в связи с их участием в несанкционированных акциях в январе в Москве и Санкт-Петербурге. Им было предписано в ближайшее время покинуть Россию.

В МИД РФ подчеркивали, что подобные действия со стороны сотрудников иностранных диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

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