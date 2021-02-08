Духовный лидер Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке

В послании президенту России Владимиру Путину духовный лидер Ирана Али Хаменеи поблагодарил Россию за справедливую позицию по ядерной сделке, сообщил председатель меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф на встрече с учеными в Институте востоковедения РАН 8 февраля.

«В этом послании верховный лидер Ирана поблагодарил Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику за справедливую позицию, которую они заняли. Там выражена признательность», — цитирует его ТАСС.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден заверил в отсутствии намерений снять с Ирана санкции, пока эта страна не вернется к выполнению обязательств по ядерной сделке.

Хаменеи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не пойдет на уступки Вашингтону и не станет первым возвращаться в СВПД, пока США не отменят санкции, введенные в отношении Ирана.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал условия в заявлениях Ирана и США по возвращению Вашингтона в ядерную сделку взаимоисключающими.

4 февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, действия Ирана по отказу от своих обязательств в рамках договора не выходят за рамки Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.