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В Германии объяснили отказ от срочной регистрации «Спутника V»

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Правительство ФРГ не стало инициировать процедуру регистрации российской вакцины «Спутник V» национальным регулятором, чтобы обеспечить доверие населения к препарату. Об этом 8 февраля заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт на брифинге.

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Он отметил, что важно удостовериться в уверенности граждан в безопасности вакцины.

«Причина этому та же, что и в конце прошлого года, когда были готовы первые вакцины. Федеральное правительство и другие европейские партнеры заявляли, что для нас особое значение имеет доверие к вакцине», — приводит «РИА Новости» слова Зайберта.

Он подчеркнул, что в ФРГ приветствуются вакцины из разных стран, однако сначала они должны пройти сертификацию в Европейской комиссии, после проверки которой препарат сможет попасть на рынок Европы.

Ранее стало известно, что недавняя публикация журнала The Lancet об эффективности российской вакцины против коронавируса «Спутник V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в минздраве ФРГ «Известиям» сообщили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

Многие страны пересмотрели свое отношение к вакцине «Спутник V» еще и из-за перебоев в поставках одобренной ЕМА вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска — до 2 млн доз в год.

Повлиять на мнение западных стран смогли и результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины «Спутник V». Согласно публикации, препарат НИЦЭМ имени Гамалеи эффективен на 91,6% уже после введения первой дозы вакцины. Безопасность российского препарата подтверждается тем, что у испытуемых не наблюдались серьезные побочные эффекты.

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