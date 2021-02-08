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Голикова рассказала о влиянии COVID-19 на уровень смертности в России

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Вклад коронавируса в прирост смертности в России в 2020 году составляет 31%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства в понедельник, 8 февраля.

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«А с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, это 50% от избыточной смертности за 2020 год», — сказала она.

По ее словам, смертность в стране за прошлый год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Вице-премьер отметила, что декабрь оказался самым напряженным по смертности, и его сложность повлияла на общегодовые показатели.

Голикова подчеркнула, что данные предварительные и будут уточняться.

Она добавила, что, по предварительным данным, показатель смертности в стране в январе этого года по сравнению с декабрем 2020-го снизился более чем на 11%.

В то же время Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев заболевания.

За минувшую неделю темп прироста новых случаев этой инфекции снизился с 0,52% до 0,45%. На сегодняшний день отмечается дальнейшее снижение и этот показатель составляет 0,4%.

В стадии стабильного снижения по COVID-19 находятся 29 регионов, в стадии стабилизации — 54 региона. Нестабильная ситуация только в Костромской и Псковской областях.

По данным оперштаба на 8 февраля, в России зарегистрировано 3 983 197 случаев COVID-19. Выздоровел 3 472 091 пациент, умерли — 77 068.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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