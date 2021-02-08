Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Финляндия и США отработают дозаправку истребителей у границ России
Экономика
Стоимость биткоина превысила $43 тыс. и установила новый исторический максимум
Экономика
Минэнерго предложило приватизировать газораспределительные и газопотребляющие объекты
Мир
В ЕС назвали эффективными действующие санкции против России
Мир
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Албании
Мир
США возобновят взаимодействие с Советом ООН по правам человека
Общество
Казань официально стала гастрономической столицей России
Общество
Минприроды РФ разработало методики расчета нанесенного атмосферному воздуху вреда
Общество
Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах
Сюжет:

Стоимость биткоина превысила $43 тыс. и установила новый исторический максимум

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум и превысила отметку в $43 282. Об этом 8 февраля свидетельствуют данные сервиса CoinDesk на 16:00 мск.

Отмечается, что биткоин с начала торгов вырос в цене почти на 12%.

Золотые дни впереди: биткоин грозится заменить драгметаллы
Однако золото как средство «защитных» инвестиций в обозримом будущем никуда не денется

До этого стоимость биткоина начала резко расти 29 января, когда предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег. Тогда криптовалюта за сутки выросла на 18,39% и стоила $37 420.

Однако уже на следующий день стоимость биткоина опустилась до $33 753 .

В начале февраля курсы 10 криптовалют выросли от 10 до 50%, а увеличение с начала года некоторых из них составило до 148%. Опрошенные «Известиями» эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости альткоинов и биткоина с некоторыми коррекциями курса.

Приток институционального капитала в сектор цифровых активов будет и дальше присутствовать, и в долгосрочной перспективе это приведет к подорожанию электронных валют, отметил руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Еще более оптимистичный прогноз дает гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Cметанин. По его мнению, коррекция курса вероятна, однако в ближайшие два года биткоин может приблизиться к $100–120 тыс.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021