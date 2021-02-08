Стоимость биткоина превысила $43 тыс. и установила новый исторический максимум

Стоимость биткоина установила новый исторический максимум и превысила отметку в $43 282. Об этом 8 февраля свидетельствуют данные сервиса CoinDesk на 16:00 мск.

Отмечается, что биткоин с начала торгов вырос в цене почти на 12%.

До этого стоимость биткоина начала резко расти 29 января, когда предприниматель и глава компании Tesla Илон Маск поставил на своей странице в Twitter соответствующий хештег. Тогда криптовалюта за сутки выросла на 18,39% и стоила $37 420.

Однако уже на следующий день стоимость биткоина опустилась до $33 753 .

В начале февраля курсы 10 криптовалют выросли от 10 до 50%, а увеличение с начала года некоторых из них составило до 148%. Опрошенные «Известиями» эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости альткоинов и биткоина с некоторыми коррекциями курса.

Приток институционального капитала в сектор цифровых активов будет и дальше присутствовать, и в долгосрочной перспективе это приведет к подорожанию электронных валют, отметил руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Еще более оптимистичный прогноз дает гендиректор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Cметанин. По его мнению, коррекция курса вероятна, однако в ближайшие два года биткоин может приблизиться к $100–120 тыс.