Цена криптовалюты биткоин пошла на снижение после резкого роста

Криптовалюта биткоин в ходе торгов падает на 1,48% до $33,753 тыс. по состоянию на 5:16 мск субботы, 30 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap на 5:45 мск, цена биткоина упала на 1,2%, до $34 315. На бирже Binance криптовалюта варьируется в цене около $34 тыс.

28 января сообщалось, что цена криптовалюты биткоин выросла за последние 24 часа более чем на 10% и составляла $32 773.

14 января стоимость биткоина выросла более чем на 13% за сутки, впервые с 10 января курс криптовалюты превысил $39 тыс.

11 января стоимость биткоина опустилась за сутки более чем на 21%, до $32 тыс. 8 января он обновил исторический максимум, превысив отметку $41 тыс.

По мнению аналитиков, биткоин может подорожать до $100 тыс. к концу 2021 года.