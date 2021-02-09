Так получилось, что оба события прошедшего этапа Кубка мира по лыжным гонкам для нас оказались связаны с Глебом Ретивых. Сначала он стал вторым в личном спринте, а на следующий день упал в полуфинале командного. Это было очень эмоционально, но не будем забывать, что спринт — это контактная гонка, поэтому падения и поломки палок здесь случаются нередко. И упал там не только Глеб, а еще и шведка Линн Сван, которая тоже была фаворитом.

Говорят, мол, виновата тактика. Глеб занимал слишком далекую позицию и поэтому упал. В то же время Сергей Устюгов слишком часто лидирует. То есть критикам не угодить. Самые правильные позиции — это, конечно, вторая-третья, но за них всегда идет ожесточенная борьба. Все самые сильные соперники хотят идти именно там. И как раз в борьбе за эти позиции чаще всего случаются падения. Так что, может, Глеб делал правильно, что держался чуть вдали.

Накануне ведь было то же самое: Глеб в каждом забеге шел последним или почти последним, но при этом в итоге чуть не выиграл. Значит, на этом круге, на этой финишной прямой такая тактика была приемлема. Прямая широкая, чуть в горку, на ней можно отыграть много позиций. К тому же не будем забывать, что наш полуфинал командного спринта был быстрее предыдущего. Глеб понимал, что достаточно будет приехать третьим-четвертым, чтобы пройти по времени. Он экономил силы на финал, и это тоже было абсолютно оправданно.

Финн, я считаю, был неправ. Находясь на внешнем радиусе, он зачем-то зажимал Глеба. Но трактовать это как нарушение правил сложно. В коньковых гонках нет четкого понятия траектории движения, тут всё остается на усмотрение судей. Вывод из этой ситуации должен быть один: при выборе тактики нужно учитывать, что соперники тоже могут принимать неправильные и нелогичные решения. Чтобы избегать таких падений, лучше либо занимать позицию на внешней бровке — тогда есть возможность уйти от столкновения, либо идти в головке группы.

Одна из главных интриг — кто все-таки побежит командный спринт на чемпионате мира? По состоянию на «прямо сейчас» я бы поставил Александра Большунова на первый этап, а Глеба Ретивых — на второй. Ретивых сейчас — единственный наш лыжник, который может бороться с норвежцами и обыгрывать итальянцев и французов.

Потенциально на это способен и Сергей Устюгов, но пока о его готовности судить сложно. Командный спринт будет свободным стилем, и здесь Ретивых на данный момент сильнее. Но тут важно помнить, что на чемпионате мира будет очень сложный спринтерский круг. И высока вероятность, что к последнему этапу командного спринта такой большой группы лыжников, как мы видели в Ульрисехамне, не будет.

Поэтому если в индивидуальном спринте Устюгов опередит Ретивых, то вполне возможен вариант, при котором побежит пара Большунов – Устюгов. Если Сергей наберет свою оптимальную форму, то такой дуэт выглядит очень перспективно.

Что касается тактики Сергея в личных забегах, я думаю, он понимал, что делает. Сейчас Устюгов не готов бороться с резкими взрывными финишерами, такими как Пеллегрино, Клэбо или тот же Ретивых. Поэтому он пытается выигрывать своими сильными качествами — длинным финишем, дистанционной скоростью. Есть нюанс, что в Ульрисехамне нет тяжелых длинных подъемов. Оторваться на такой трассе почти нереально.

Но, видимо, Устюгов скорее рассматривал этот старт как тренировочный и решал свои задачи на будущее. В общем или спринтерском зачете Кубка мира у него шансов нет, во главе угла — чемпионат мира. Сергей попробовал себя, немного напугал соперников. Теперь, если на чемпионате мира он вдруг выберет другую тактику, это будет сюрприз для всех.

Саша Большунов пропустит два этапа перед чемпионатом мира, и это правильно. На ЧМ он, скорее всего, побежит всю программу. Саша уже не раз доказывал, что быстро и хорошо восстанавливается. Если уж он выдерживал «Тур де Ски», то на мировом первенстве больше дней отдыха, почти нет гонок подряд и нет того же изматывающего подъема в гору. Саша готов вытянуть всю программу, даже в противостоянии с более свежими соперниками.

Мне кажется, нам повезло быть современниками такого уникального лыжника. Кубок мира он второй сезон подряд себе обеспечил, и теперь остается главная цель — золотая медаль чемпионата мира. Где Большунов способен ее взять? Я думаю, есть два самых реальных шанса — в марафоне и в разделке. Во всех остальных гонках он способен заезжать в призы.

Что касается эстафеты, пока что приема против Клэбо на финише я не вижу. Обыграть его, тем более на короткой эстафетной дистанции, очень сложно. А делать отрыв на первых трех этапах, когда у норвежцев, как в Лахти, в топ-6 заезжают пятеро человек, — тоже слишком громкая цель. В идеале я бы хотел видеть на финишном этапе Сергея Устюгова в его лучшей форме. И если у него получится длинный финиш, то это наш шанс на золото.

Автор — cеребряный призер Олимпийских игр 2010 года в спринте, бронзовый призер ЧМ-2011

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