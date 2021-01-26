Российский лыжник Александр Большунов попал в две неприятные ситуации на Кубке мира в Лахти. В скиатлоне он столкнулся на трассе с Хансом Холунном, когда боролся с пятью норвежцами (представители сборной считают, что соперники специально вывели нашего лыжника из борьбы за медали, применив командную тактику), а в эстафете четырехкратный призер Олимпийских игр и вовсе схлопотал дисквалификацию, причем сразу для всей команды. Сперва он замахнулся палкой на финна Йони Мяки на последних метрах дистанции, когда тот закрыл ему коридор для атаки, а затем сбил финна после финиша. Были опасения, что Большунов получит еще и личное наказание, но президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Александру ничего не угрожает.

Разнообразные стычки и мини-потасовки на финише в лыжных гонках — совсем не редкое явление. Такое было и в моей карьере, и со многими нашими известными спортсменами. Просто сейчас, в эпоху соцсетей, каждый такой эпизод получает дополнительную раскрутку. Его все обсуждают, всем это интересно. Я не поддерживаю хейт ни в одну из сторон, но в целом это лишний инфоповод, и для раскрутки лыжных гонок это хорошо.

Моя точка зрения непопулярна, но я считаю: в эпизоде на финише эстафеты Саша Большунов повел себя неспортивно. Все свои вопросы нужно решать на трассе, а не после финиша. Уверен, что если бы Саша с самого старта пошел дистанцию 7,5 км своим темпом, то рядом с ним бы никого не осталось. И он спокойно взял бы это второе место, без всяких стычек.

Но, видимо, после «Тур де Ски», где с нами рядом никого не было, у Саши появилась какая-то излишняя самоуверенность. И он, понимая, что первую норвежскую сборную уже не достать, пошел вместе с финном и Сергеем Устюговым, будучи на 100% уверенным, что на финише с ними разберется. При этом по финну со стороны было видно, что он готов бороться и Сашу наказать.

Тактически финн на финише все сделал правильно. Как более слабый спортсмен, он первым выехал на стадион, первым вошел в заключительный поворот и затем не дал Большунову возможности обогнать. Закрывать траекторию — это нормальная спринтерская тема. Правила запрещают перестроения только в коридоре, и если финн сделал это до него, то всё было нормально. Если же после, то финскую команду должны были дисквалифицировать. И, как сказал мне один из наших тренеров, так бы, скорее всего, и было, если бы не эмоциональная вспышка Большунова.

Я не согласен с мнением, что Россию в лыжах как-то специально притесняют. Повторюсь, такие стычки на финише были и раньше. Вспомните, как Сергей Устюгов потрепал по щекам Клэбо или как эмоционально выясняли отношения Александр Легков и Максим Вылегжанин. Это жизнь, парни вспылили, но всё очень быстро уляжется, и начнутся новые старты. Не нужно переводить обычные эмоции в политическую плоскость.

Если на финише гонки за победу борются пятеро норвежцев и один Большунов, понятно, что все будут против него, и соответственно — против России. Но это командная тактическая борьба, и ничего больше. Бороться с этим можно только собственной тактикой.

Возможно, хорошо, что Саша вспылил именно сейчас, а не на чемпионате мира. Не только он, а вся наша команда получили хорошую оплеуху. Потому что если бы не вспышка Большунова, этот этап ничем бы особым не запомнился. Довольно серые результаты, никаких позитивных сюрпризов. С возвращением на Кубок мира норвежцев нам стало резко сложнее подниматься на подиум. И о таком доминировании красных комбинезонов, как на «Тур де Ски», речи уже не идет.

На самом деле нужно обсуждать не эмоции Большунова. Что будет на чемпионате мира? Как нам правильно сделать эстафетную расстановку, чтобы не допускать столь острых ситуаций на финише? Как сделать так, чтобы Саша побеждал? Не было ли преждевременным наше ликование, когда на «Тур де Ски» по пять-шесть россиян занимали первые места?

Но людям хочется зрелищ, хочется хейта и дискуссий в соцсетях. Наверное, даже хорошо, что лыжи могут всё это дать. И современные лыжные гонки — это не только классические марафоны на 50 км, где все долго и размеренно бегут своим темпом. Но и вот такие перепалки, стычки, взрывы страстей. В конечном счете, всё это работает на популярность нашего вида спорта.

Автор — бронзовый призер Олимпийских игр-2006 в командном спринте, победитель этапов Кубка мира

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