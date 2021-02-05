Командный турнир Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. В первый день спортсмены будут соревноваться в прыжках. Причем в формате девушки (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева) против юношей (Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв). Затем состоятся уже более стандартные этапы соревнований — короткая и произвольная программы. В них выиграет та команда, которая наберет по сумме большее количество баллов.

Важно, что в столице выступят все сильнейшие российские фигуристы за исключением танцевального дуэта Виктории Синициной – Никиты Кацалапова, которые восстанавливаются после перенесенного коронавируса. Капитаном одной команды будет олимпийская чемпионка – 2018 Алина Загитова, другой — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Призовой фонд турнира — 10 млн рублей.

На мой взгляд, провести такое соревнование — отличная идея по ряду причин. Во-первых, это отличный пиар для фигурного катания в целом. Уверен, что турнир посмотрит очень много телезрителей. Во-вторых, несмотря на то, что Кубок Первого канала не пойдет ни в какой зачет, присутствует соревновательный дух. Спортсмены, наверняка, захотят здорово себя проявить на глазах у всей страны. Борьба за победу, как в прыжковом турнире, так и в командном будет очень достойная. В-третьих, учитывая, что в этом сезоне не так много стартов — любое соревнование становится значимым. В-четвертых, хороший призовой фонд. Так что хочется только сказать спасибо Федерации фигурного катания на коньках России за такую инициативу.

Я с особым нетерпением жду прыжковую часть. Думаю, что для каждого из участников будет достаточно сложно сделать каскад из пяти прыжков. Надеюсь, они узнали правила пораньше, чем мы, и эту историю уже тренировали. Тут очень интересно, что каскад из пяти прыжков может быть и 4-3-3-3-3, а может быть и 3-3-2-2-2. Здесь есть определенный риск. Я еще не знаю, если человек идет на каскад, и он у него не получается, может ли он переделать его? Или нет такой возможности? Мне самому будет очень интересно посмотреть, я до конца правила не знаю. Вместе со зрителями буду смотреть и получать удовольствие.

Для Валиевой и Коляды не будет проблемой сделать каскад из пяти тройных тулупов. Они очень хорошо подготовлены. Еще я уверен, что кто-нибудь из участников начнет делать каскад сразу с четверного.

Конечно, болельщики ждут и выхода на лед Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Да, они ограничатся только показательными выступлениями, но в любом случае — это большое событие для их фанатов. Они выдающиеся спортсменки. Посмотрим, как они покажут себя в роли капитанов: все-таки им придется настраивать ребят перед выходом на лед.

Да, не обошлось без потерь. Никита Кацалапов и Виктория Синицына не успели набрать кондиции к командному турниру после болезни. Они целенаправленно готовятся к Финалу Кубка России. Об этом было известно давно, а вот снятие Алены Косторной стало неприятным сюрпризом (ее заменила воспитанница Этери Тутберидзе Майя Хромых. — «Известия»). Немного волнуюсь за нее. Все знают, что для нее это очень сложный сезон. Смена тренера, программы, повреждения... Много факторов, которые мешают показать ей свой уровень. Видимо, пока Алена не готова. Желаю ей терпения, надо пережить этот сложный период.

Но и без чемпионки Европы-2020 турнир обещает быть очень ярким. Болельщикам будет на кого посмотреть.

Автор — заслуженный тренер России, чемпион мира –1993, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду

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