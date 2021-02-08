Эстонский депутат пообещал добиться отставки главы дипломатии ЕС Борреля

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас планирует добиться отставки главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Об этом 7 февраля сообщил сам Террас изданию Delfi.

Добиваться отставки Борреля эстонский депутат решил из-за недавнего визита главы дипломатии ЕС в Москву. По словам Терраса, он уже заручился поддержкой более 20 членов Европарламента по этому вопросу.

«Надеюсь, что Боррель осознает свой позор и освободит столь важную для Европейского союза должность», — цитируют журналисты слова депутата.

Визит Борреля в Москву состоялся 4–6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.

По итогам визита Боррель 6 февраля осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они «вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

Боррель также отметил, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

В Москве 8 февраля были удивлены тем, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель оценил итоги своего визита в Россию, поскольку его оценка сильно контрастирует с его же заявлениями, сделанными после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.