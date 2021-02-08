Оверим рассказал о разбитом носе после боя с Волковым

Нидерландский боец без правил Алистар Оверим сообщил, что россиянин Александр Волков сломал ему нос в первом раунде на прошедшем поединке.

«Я не смог восстановиться после удара в первом раунде, когда сломал нос. Сейчас для меня важно восстановиться и провести заслуженный отдых с семьей. Скоро я вернусь в спортзал», — написал спортсмен в Instagram в воскресенье, 7 февраля.

7 февраля Волков победил легендарного нидерландского бойца на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе. Сообщалось, что 32-летний Волков завладел инициативой с первых секунд поединка и нокаутировал своего 40-летнего соперника во втором раунде.

Позже менеджер бойца Иван Банников рассказал, что Волков и Оверим были доставлены в больницу после поединка. Он уточнил, что россиянин немного повредил ногу.

В свою очередь российский боец Денис Вильданов признался, что был удивлен исходом боя. Он отметил, что до конца был уверен, что Оверим выдаст «какую-то крутую комбинацию».