Неизвестные напали на офис «Оппозиционной платформы» в Донецкой области

Неизвестные напали на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в городе Курахово на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, сообщил депутат Владимир Мороз в эфире телеканала «112 Украина» в воскресенье, 7 февраля.

«За последние три месяца это третье нападение. Сначала было нападение на мою приемную как народного депутата. Сегодня такая беспрецедентная атака на локальную площадку партии в городе, где встречаются наши люди, где встречается партия», — сказал он, не приведя подробностей произошедшего.

Мороз отметил, что Курахово — небольшой город с населением около 30 тыс. человек, однако здесь было собрано более 4 тыс. подписей против «тарифного геноцида». По его словам, на последнем стратегическом совете на данной площадке обсуждали закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Ранее сообщалось, что в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» запланировали инициировать процедуру импичмента президента страны Владимира Зеленского, после того как он ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны об ограничениях против ряда украинских телерадиокомпаний.

Под запретом оказались «112 Украина», ее региональные каналы «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

В Кремле осудили решение Зеленского, отметив, что оно не соответствует международным нормам. В Международной федерации журналистов назвали это цензурой.