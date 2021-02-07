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Вильданов оценил бой Волкова с Оверимом

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Российский боец Денис «Большой папа» Вильданов оценил бой спортсмена Александра Волкова с голландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC. Он отметил, что был удивлен исходом боя. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, телеканал РЕН ТВ.

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«Оверим — это имя, имя очень громкое. Это имя хорошего ударника, он всегда славился хорошей ударкой. <…> То ли не его день, то ли настолько стал крутым, мощным Александр Волков, что он просто ни одного шанса на протяжении всего боя не оставил. Он как удар, хладнокровно, планомерно работал. Он просто задавил его», — сказал Вильданов.

Он отметил, что до конца боя был уверен, что голландский спортсмен выдаст «какую-то крутую комбинацию».

«Я думаю, что все-таки в какой-то момент боя Оверим взорвется, какую-то крутую комбинацию, но просто его перебили. Такое ощущение, что он вообще вышел с противником на две головы выше по уровню, чем он сам. Поэтому просто жесткое доминирование Александра Волкова», — добавил Вильданов.

В этот же день стало известно, что Волков победил легендарного нидерландского бойца на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 184 в Лас-Вегасе. Сообщалось, что 32-летний Волков завладел инициативой с первых секунд поединка и нокаутировал своего 40-летнего соперника во втором раунде.

Позже менеджер бойца Иван Банников рассказал, что Волков доставлен в больницу после поединка с Оверимом. Он отметил, что Оверим также был госпитализирован после боя и находится в соседней палате. Менеджер уточнил, что российский боец немного повредил ногу.

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