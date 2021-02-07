В России разработают два лекарства для лечения ВИЧ

В России идет разработка нескольких препаратов для лечения ВИЧ. Об этом 7 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Источник отметил, что в российской разработке модификации подвергаются клетки пациента с ВИЧ, чтобы убрать рецептор, к которому прикрепляется вирус. После процедуры клетки инъекционно снова вводятся в организм. Эксперт отметил, что подобная разработка может еще и защищать от заражения.

«В одном лекарстве используется тот же принцип, что и при лечении берлинского и лондонского пациентов, — воздействие на рецептор CCR5, к которому прикрепляется вирус. Только тем пациентам пересаживали стволовые клетки от доноров, самих пациентов подвергали облучению, что связано с большим риском, фактически один из них побывал на грани смерти», — цитирует СМИ слова источника.

На мышах лекарство уже протестировали и получили хорошие результаты. Однако для исследования на человеке требуются значительные финансовые вложения. С этим, по словам источника, есть трудности. Доклинические исследования препарата продлятся два года.

В другом российском институте ученые разрабатывают еще один метод лечения ВИЧ.

«В организм вводится фермент, он «идет» по ДНК клеток, обнаруживает там вирус, и блокирует его, «вырезает» этот кусок из клетки. Это также на стадии доклиники, на мышах работает. Гены переносятся с помощью вируса. Тут будут более строгие требования к безопасности, поскольку все-таки предполагается исследование на зараженных ВИЧ», — добавляет источник.

1 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 1,1 млн россиян обладают ВИЧ-положительным статусом. Основной причиной смерти у людей с ВИЧ-инфекцией остается туберкулез.

По словам Голиковой, число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось за 2017–2019 годы на 7%. В 2020 году по сравнению с предыдущим годом число умерших с положительным ВИЧ снизилось на 4,3%. Средний возраст умерших составил 39 лет.

В тот же день заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев отметил, что более 90% ВИЧ-инфицированных жителей страны знают о своем ВИЧ-статусе.