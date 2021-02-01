Более 90% ВИЧ-инфицированных россиян осведомлены о своем статусе

Свыше 90% ВИЧ-инфицированных россяин знают о своем ВИЧ-статусе. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев в ходе заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Он уточнил, что меры по профилактике и выявлению случаев ВИЧ-инфекции, принимаемые федеральными и региональными властями, позволяют говорить о прекращении вертикального пути передачи ВИЧ среди россиян.

25 декабря 2020 года в России утвердили Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране до 2030 года. В соответствии с документом, в течение 10 лет планируется снизить годовой прирост заболеваемости ВИЧ с 76 тыс. человек в 2020 году до 45 тыс. в 2030-м.

27 ноября главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус заявил о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции. Аналогичная картина складывается в США и других западных странах, однако для того чтобы достичь уровня ниже плато, необходима вакцина против ВИЧ-инфекции.

Разработки такой вакцины ведут сразу несколько научных учреждений России, в том числе исследовательский центр «Вектор» и специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.