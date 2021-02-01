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Голикова назвала число ВИЧ-инфицированных россиян

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Более 1,1 млн россиян обладают ВИЧ-положительным статусом. Основной причиной смерти у людей с ВИЧ-инфекцией остается туберкулез. Об этом сообщила в понедельник, 1 февраля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

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«В России на 31 декабря 2020 года — это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже — зарегистрировано более 1,1 млн человек, живущих с ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день — это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний», — сказала она.

Она уточнила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на начало прошлого года в мире было зарегистрировано 38 млн человек с положительным ВИЧ. Две трети зараженных проживают в африканском регионе.

По словам Голиковой, число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось за 2017–2019 годы на 7%. В 2020 году по сравнению с предыдущим годом число умерших с положительным ВИЧ снизилось на 4,3%. Средний возраст умерших составил 39 лет.

«К сожалению, распространение ВИЧ продолжается. Случаи заболевания ВИЧ зарегистрированы во всех регионах РФ. В 2020 году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского (40,77) <…> и составлял от 41,7 в Республике Башкортостан до 128,92 на 100 тыс. населения в Кемеровской области», — отметила она.

Вице-премьер РФ добавила, что в 2020 году доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. В основном это мужчины. Наибольшее число больных ВИЧ зарегистрировано среди россиян в возрасте от 30 до 44 лет, передает «Газета.ру».

Кроме того, в ходе заседания заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев отметил, что более 90% ВИЧ-инфицированных жителей России знают о своем ВИЧ-статусе.

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