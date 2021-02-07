Сноубордист Логинов победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира

Россиянин Дмитрий Логинов занял первое месте в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду. Соревнования состоялись в воскресенье, 7 февраля, в Челябинской области на курорте «Банное».

В финале турнира Дмитрий Логинов победил соотечественника Степана Наумова. Третье место досталось россиянину Андрею Соболеву, который обошел швейцарца Дарио Кавицеля. Россиянин Дмитрий Сарсембаев не смог финишировать в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев выбыл на стадии 1/8 финала.

Днем ранее российский спортсмен Семен Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира по санному спорту. На последнем этапе в Швейцарии Павличенко стал 16-м. За прошедшие 12 этапов Кубка мира он набрал 673 очка.

30 января Роман Репилов стал трехкратным чемпионом мира по санному спорту. В прошлом году уроженец Московской области выиграл обе дисциплины на ЧМ в Сочи (спринт и одиночные сани), а в этом победил в Германии.

В одиночном разряде Репилов смог опередить своего главного конкурента Феликса Лоха. После первого заезда 24-летний россиянин уступал хозяину трассы две тысячные секунды, но во второй попытке смог опередить трехкратного олимпийского чемпиона.