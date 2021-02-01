Повторение для вручения: как наш саночник выиграл золото ЧМ в Германии

В выходные Роман Репилов стал трехкратным чемпионом мира по санному спорту. В прошлом году уроженец Московской области выиграл обе дисциплины на ЧМ в Сочи (спринт и одиночные сани), а в этом победил в Германии. В Кенигзее немцы, законодатели мод в санном спорте, хотели выиграть все заезды. До поры до времени им это удавалось, но в одиночном разряде Репилов смог опередить своего главного конкурента Феликса Лоха. После первого заезда 24-летний россиянин уступал хозяину трассы две тысячные секунды, но во второй попытке смог опередить трехкратного олимпийского чемпиона.

Нельзя сказать, что победа Репилова была прогнозируемая. В прошлом сезоне он, безусловно, был сильнейшим в мире. К двум золотым медалям ЧМ Роман добавил победу в общем зачете Кубка мира, а также «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачете. В этом же году результаты Романа были не самыми впечатляющими. Возможно, дело в травме спины, которая не позволила нашему спортсмену выступить на чемпионате Европы в Латвии. В Кенигзее тоже всё складывалось не так гладко. В спринте Репилов стал только седьмым. Правда, российских болельщиков сумел порадовать многоопытный Семен Павличенко, взявший серебро. Золото же досталось австрийцу Нико Гляйршеру.

Феликс Лох оказался без подиума и очень хотел отыграться в своей коронной дисциплине. Но вышедший перед ним на трассу Репилов в первой попытке смог повторить рекорд трассы — 48,805 секунды. Немца это только раззадорило. Он смог показать блестящий финиш и получить минимальное преимущество в две тысячные секунды.

Всё решалось во второй попытке. Лох стартовал последним, находясь в более выгодной позиции. Но Репилов любит находиться в роли преследователя, что уже неоднократно доказывал. Вот и в Германии он просто великолепно провел второй заезд, проехав лучше, чем в первый раз. Феликс вновь попытался отыграться, но на этот раз не вышло. Он уступил россиянину 0,062 секунды. Третье место занял Давид Гляйршер.

По окончании соревнований Репилов испытал неприятные чувства, когда на церемонии награждения в честь его победы не был поднят флаг России. На ЧМ-2021 наша сборная выступала под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и под названием Russian Luge Federation, или RLF, на церемонии награждения звучал гимн Международной федерации санного спорта. Причина — санкции WADA в отношении российского спорта.

«Этот RLF вместо надписи «Россия» выводит из себя, — признался ТАСС Роман Репилов. — Сейчас состоялась церемония награждения, и было очень неприятно, когда звучал не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, всё это уже в привычку входит, ведь на Олимпиаде в Южной Корее два года назад мы тоже выступали в нейтральном статусе. Сейчас уже всё не так чувствительно. Каких-то особых эмоций после этой победы я, признаться, и не испытываю. Даже радоваться сил особых нет, но я хочу, чтобы все знали, что я рад. Я планировал выступить успешно и ехал сюда с одной целью — бороться за победу. Но сезон был очень тяжелым, мы три месяца уже безвылазно сидим в Европе, никуда не выходим из отеля, поэтому эмоций вообще нет, жду не дождусь возвращения домой».

Важность этой победы отметил и главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

— У Романа была большая мотивация сохранить титул, несмотря на сложный сезон, — отметил «Известиям» Сергей Чудинов. — Перед вторым заездом он был уверен, что ему удастся улучшить результат первого. И наш спортсмен это сделал. А Феликс Лох, видимо, не выдержал давления. Все-таки это был домашний ЧМ, все ставили на него. Так что это большая победа, которая добавит нам всем мотивации еще больше работать над собой.

Россияне заняли третье место в медальном зачете ЧМ-2021, завоевав одну золотую и одну серебряную награду. Выше расположились сборные Германии (4 золотые медали, 4 серебряные, 3 бронзовые) и Австрии (2, 0, 2).