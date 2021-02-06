Павличенко занял третье место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Российский спортсмен Семен Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира по санному спорту. Соревнования состоялись в субботу, 6 февраля.

На последнем этапе в Швейцарии Павличенко стал шестнадцатым. За прошедшие двенадцать этапов Кубка мира он набрал 673 очка.

Первое место занял представитель Германии Фелик Лох, набравший 1095 очков. На второй месте расположился немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг с 716 очками.

24 января Павличенко стал первым на этапе Кубка мира в Иглсе, россиянин занял первое место в спринте, сообщает «Спорт-Экспресс».

30 января Роман Репилов стал трехкратным чемпионом мира по санному спорту. В прошлом году уроженец Московской области выиграл обе дисциплины на ЧМ в Сочи (спринт и одиночные сани), а в этом победил в Германии.

В одиночном разряде Репилов смог опередить своего главного конкурента Феликса Лоха. После первого заезда 24-летний россиянин уступал хозяину трассы две тысячные секунды, но во второй попытке смог опередить трехкратного олимпийского чемпиона.