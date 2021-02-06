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Павличенко занял третье место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

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Российский спортсмен Семен Павличенко стал третьим в общем зачете Кубка мира по санному спорту. Соревнования состоялись в субботу, 6 февраля.

На последнем этапе в Швейцарии Павличенко стал шестнадцатым. За прошедшие двенадцать этапов Кубка мира он набрал 673 очка.

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Первое место занял представитель Германии Фелик Лох, набравший 1095 очков. На второй месте расположился немецкий спортсмен Йоханнес Людвиг с 716 очками.

24 января Павличенко стал первым на этапе Кубка мира в Иглсе, россиянин занял первое место в спринте, сообщает «Спорт-Экспресс».

30 января Роман Репилов стал трехкратным чемпионом мира по санному спорту. В прошлом году уроженец Московской области выиграл обе дисциплины на ЧМ в Сочи (спринт и одиночные сани), а в этом победил в Германии.

В одиночном разряде Репилов смог опередить своего главного конкурента Феликса Лоха. После первого заезда 24-летний россиянин уступал хозяину трассы две тысячные секунды, но во второй попытке смог опередить трехкратного олимпийского чемпиона.

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