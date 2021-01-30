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Саночник Репилов стал первым на чемпионате мира в Германии

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Российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.

Вторым пришел немец Феликс Лох, третье место у австрийца Давида Гляйршера, пишет 30 января ТАСС.

Ранее в воскресенье стало известно, что российских саночников Всеволода Кашкина и Константина Коршунова дисквалифицировали после первого заезда на чемпионате мира. Причиной стала попытка финишировать после падения с помощью рук. Россияне перевернулись по ходу спуска и буквально 1,5 м не смогли доехать до финиша.

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