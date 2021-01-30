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Российских саночников дисквалифицировали на чемпионате мира

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Российских саночников Всеволода Кашкина и Константина Коршунова дисквалифицировали после первого заезда на чемпионате мира в Кёнигсзе за попытку финишировать после падения с помощью рук.

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Так, 30 января в ходе заезда в соревнованиях экипажей двухместных саней россияне допустили ошибку, которая привела к падению. Однако Кашкин и Коршунов сумели снова забраться в сани и продолжили спуск. Развитой скорости не хватило, чтобы достичь финиша, который расположен на участке с контруклоном. В итоге российские спортсмены попытались пересечь финишную черту, отталкиваясь руками ото льда.

Судьи их дисквалифицировали, пишет ТАСС.

Кашкин и Коршунов являются действующими чемпионами Европы в командной гонке.

В декабре сообщалось, что российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на третьем этапе Кубка мира (КМ) в австрийском городе Игльс. Он разделил первое место с представителем Латвии Мартинсом Дукурсом. Еще один российский скелетонист Никита Трегубов замкнул тройку лучших (+0,02 секунды).

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