Вирусологи спрогнозировали сроки отказа россиян от масок

Динамика распространения COVID-19 в России снижается, что позволяет делать прогнозы об отмене масочного режима к концу весны. Об этом 7 февраля рассказали ученые-вирусологи.

Как полагает кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева, для отмены масочного режима требуется соблюдение целого ряда факторов. Среди них — присутствие сформировавшегося коллективного иммунитета и проведение вакцинации.



«Количество заболевших должно резко снизиться», — цитирует специалиста РБК.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал ситуацию с коронавирусом в настоящий момент неплохой. По его мнению, России удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны.

«Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — отметил он.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок допустил отмену масочного режима в апреле или мае. Он предположил, что россияне не будут носить маски летом, но осенью не исключена новая вспышка заболеваемости COVID-19.

Ранее в феврале представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что масочный режим и социальную дистанцию обществу придется соблюдать и после снятия жестких ограничительных мер, пишет «Газета.ру».

2 февраля врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что вакцинация избавит от необходимости носить защитные маски. В январе бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что россиянам и после завершения пандемии коронавируса следует использовать маски в общественных местах.

28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян, подчеркнула она.

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