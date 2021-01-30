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Онищенко рекомендовал россиянами носить маски после завершения пандемии

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Россиянам и после завершения пандемии коронавируса, в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями, следует использовать медицинские маски в общественных местах. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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По его словам, подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начинается в сентябре, отмечает ТАСС.

«Это такая же инфекция, даже более тяжелая, чем коронавирус», — подчеркнул Онищенко.

По его мнению, надо носить медицинские маски и переболевшим коронавирусом.

Накануне Онищенко назвал условие для прекращения пандемии через две недели. Для этого необходимо соблюдать меры защиты, носить медицинские маски и перчатки, полагает специалист.

28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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