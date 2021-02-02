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Иммунолог назвал возможный срок отмены масочного режима

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Избавить от необходимости носить защитные маски позволит масштабная вакцинация, заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его расчетам, необходимый процент населения с иммунитетом к COVID-19 может появиться примерно через четыре месяца.

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Специалист отметил, что от ношения масок нельзя отказываться, пока доля населения, обладающая иммунитетом к COVID-19, не достигнет 60%.

«Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре», — цитирует иммунолога радио Sputnik 2 февраля.

Врач еще раз подчеркнул, что ослабление ограничений будет зависеть от конкретного региона и от количества людей, которые еще не столкнулись с вирусом.

«Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — спрогнозировал Жемчугов.

1 февраля замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в ведомстве ждут стабильного снижения заболеваемости COVID-19 весной.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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