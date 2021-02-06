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У участника незаконной акции в Петербурге при обыске нашли полицейскую форму

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В Санкт-Петербурге в ходе обыска у подозреваемого по делу о препятствовании движению, которое было возбуждено после несанкционированной акции 23 января, обнаружили полицейскую форму. Об этом сообщили в субботу, 6 февраля, в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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Форму нашли у 21-летнего молодого человека. Сейчас полицейские устанавливают происхождение предметов форменного обмундирования.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Несогласованные акции, выйти на которые призывали сторонники блогера Алексея Навального, прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. На незаконных акциях прошли задержания, в том числе несовершеннолетних.

Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в незаконных мероприятиях в соцсетях, их адресатами стали несовершеннолетние, в частности дети в возрасте 12–14 лет.

21 января Генпрокуратура России призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию детей в несанкционированных мероприятиях. К 23 января соцсети удалили 89% таких материалов.

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