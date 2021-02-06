В Госдуме прокомментировали слова канцлера Австрии о «Северном потоке – 2»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал здравым заявлением слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о строительстве «Северного потока – 2».

«Надо сказать, что Курц всего лишь обозначает объективно существующую реальность. <…> Сам запуск означал, что проект достаточно хорошо просчитан, что он пользуется поддержкой определенных сил и эти силы имеют достаточно влияния, чтобы довести работу по созданию трубопровода до завершающей стадии», — сказал депутат RT.

Новиков выразил уверенность, что строительство газопровода будет успешно завершено. Но при этом США, по его мнению, будут настойчиво «торпедировать» проект.

«Кроме политической задачи, они (США. — Ред.) решают для себя и очень важную экономическую задачу. Поэтому борьба будет продолжаться и после завершения строительства газопровода», — добавил он.

Ранее в этот же день Курц поддержал позицию властей Германии по строительству «Северного потока – 2». Австрийский канцлер отметил, что выгоду от реализации проекта получат ФРГ, Австрия и другие страны Евросоюза. Курц добавил, что считает трубопровод важным для всей Европы.

Курц также подчеркнул, что не считает правильным связывать ситуацию со строительством газопровода с делом блогера Алексея Навального.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.