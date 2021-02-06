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Врач рассказал о причинах возникновения мутаций СOVID-19

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Мутации COVID-19 чаще всего возникают у долго болеющих пациентов, об этом 6 февраля рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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По его словам, длительное течение коронавируса наблюдается у единичных пациентов и именно у них вероятнее всего появление мутации этой инфекции в организме.

«Пока есть несколько случаев длительного течения коронавируса — около трех месяцев у людей, у которых иммунодефицитное состояние, эти же кстати люди являются источником мутации коронавирусной инфекции, потому что у них долго коронавирус обходит иммунные различные процессы в организме и выживает тот, который обойдет все ловушки», — цитирует специалиста «РИА Новости».

Как стало известно ранее в феврале, высокая скорость распространения британских штаммов коронавируса связана с мутацией N501Y. Она позволяет вирусу в 10 раз лучше соединяться с рецепторами на поверхности клеток.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. 2 февраля в стране была обнаружена новая мутация британского штамма COVID-19, которая встречается в южноафриканском и бразильском вариантах.

1 февраля в Англии зафиксировали 11 случаев заболевания южноафриканским штаммом COVID-19 у людей, которые не посещали ЮАР и не контактировали с туристами, посещавшими республику.

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