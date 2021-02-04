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Ученые назвали причину высокой скорости распространения британских штаммов коронавируса

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Высокая скорость распространения британских штаммов коронавируса связана с мутацией N501Y, позволяющей вирусу в 10 раз лучше соединяться с рецепторами на поверхности клеток. Результаты исследования американских и китайских ученых опубликованы в журнале bioRxiv.

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«Британские штаммы коронавируса обладают точечной мутацией N501Y, меняющей структуру белка RBD, который отвечает за присоединение вируса к рецепторам ACE2 на поверхности клеток. Мы выяснили, что это небольшое изменение примерно в 10 раз улучшило способность вируса связываться с этими белками человеческих клеток», ― цитирует статью ТАСС.

Накануне стало известно, что специалисты из Швеции и Индии также рассказали о причине высокой скорости распространения британского штамма. По мнению ученых, все дело в мутации домена S-белка, связывающегося с рецептором человеческой клетки hACE-2.

Изучив молекулярный механизм, ученые пришли к выводу, что потенциально такие мутации способны привести к усилению вирулентности вируса, то есть его способности вызывать заболевание.

Ранее, 1 февраля, российские ученые выяснили, что британский, южноафриканский, бразильский штаммы коронавируса на территории РФ не циркулируют.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 4 февраля, на планете зарегистрировано свыше 104,9 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,2 млн человек, вылечились 76,7 млн.

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