В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения COVID-19 в мире

Темпы распространения COVID-19 в мире замедляются, однако ограничительные меры необходимо продолжать соблюдать. Об этом сообщила в пятницу, 5 февраля, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на брифинге, трансляция которого велась в Twitter.

«Мы действительно наблюдаем сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения. Это происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи», — сказала она.

Эксперт ВОЗ добавила, что во многом снижению темпов распространения COVID-19 способствовала масштабная вакцинация в мире.

«Вакцины также играют свою роль, однако это не значит, что данные меры можно отменять. Для многих стран наступил очень важный период. Необходимо продолжать придерживаться взятого курса и подходить к вопросу снятия ограничений очень медленно», — подчеркнула ван Керкхове.

В этот же день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает, а количество пациентов с COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть.

Накануне, 4 февраля, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться и не пренебрегать мерами профилактики COVID-19 на фоне снижения заболеваемости.

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