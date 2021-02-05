Лидер ХДС назвал верным курс властей Германии на поддержку «СП — 2»

Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) Армин Лашет, который может сменить на посту канцлера Ангелу Меркель, назвал верным курс правительства ФРГ на поддержку «Северного потока — 2».

«На протяжении 50 лет, даже о времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь — у России. Правительство Германии следует правильным курсом», — сказал политик в интервью агентству Reuters в пятницу, 5 февраля.

Он добавил, что поддерживает санкции Евросоюза против России из-за украинского кризиса, но не увязывает их с проектом газопровода.

«Мы должны обеспечить защиту геополитических интересов Украины и гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта», — отметил Лидер ХДС.

Лашет положительно оценил шансы на формирование коалиции на выборах с «Зелеными» — одной из наиболее вероятных партий-партнеров для ХДС на выборах в сентябре, несмотря на их возражение против строительства трубопровода.

«Не думаю, что «Северный поток — 2» станет большой проблемой на выборах. Более того, я думаю, возможен консенсус с «Зелеными», — заключил он.

Ранее в пятницу глава комитета бундестага по международным делам Норберт Ретген завил, что необходимо согласовать Брюсселем, Москвой и Вашингтоном мораторий на достройку проекта для проведения переговоров, направленных на то, чтобы убедиться, что газопровод не станет «геополитическим оружием против восточноевропейских стран».

Ранее, 2 февраля, в США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении «Северного потока — 2». Однако в правительстве Германии не увидели возможностей для уступок по этому проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Бывший германский канцлер Герхард Шредер считает, что газопровод нужен Берлину для обеспечения энергетической безопасности. Также он назвал этот проект инвестицией в будущее.

В декабре 2019 года США ввели санкции «СП — 2», и швейцарская Allseas остановила прокладку труб. Она продолжилась спустя год. Затем Вашингтон расширил ограничения против газопровода, распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на модернизацию судов-укладчиков. После этого норвежская DNV GL заявила о прекращении всех действий, которые связаны с проверкой трубопровода, и невозможности его сертифицировать.

В январе 2021 года США расширили санкции, добавив в список ограничений баржу-трубоукладчика «Фортуну» и ее владельца — компанию «КВТ-Рус».

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.