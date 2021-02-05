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Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в территориальные воды Грузии
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Эсминец ВМС США «Дональд Кук» вошел в территориальные воды Грузии

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Эсминец военно-морских сил США «Дональд Кук» в пятницу, 5 февраля, вошел в территориальные воды Грузии. Об этом сообщает министерство внутренних дел республики.

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«Визит направлен на укрепление сотрудничества между Грузией и США в морской сфере», — подчеркнули в ведомстве.

При этом в МВД Грузии отметили, что визит американского корабля в страну в связи с коронавирусной инфекцией осуществляется при полном соблюдении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и грузинского Национального центра по контролю за заболеваниями. Все встречи в рамках визита будут проходить в онлайн-формате, указали в ведомстве.

«Дональд Кук» покинет территориальные воды Грузии 6 февраля, проведя совместные учения с береговой охраной республики.

2 февраля вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота Военно-морского флота России Петр Святашов призвал ответить на заходы американских военных кораблей в Черное море.

За день до этого шестой флот США опубликовал кадры пролета российского бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук». Позже фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» совместно с расчетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион» провел учение по уничтожению корабля условного противника.

Кроме того, в этот же день стало известно, что военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.

В конце января эсминец «Дональд Кук» вошел в акваторию Черного моря, а вскоре к нему присоединился эсминец «Портер». Военные корабли приняли участие в учениях для усиления взаимодействия между членами Североатлантического альянса.

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