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Жителя Саратовской области приговорили к пожизненному сроку за убийство ребенка

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Саратовский областной суд в пятницу приговорил к пожизненному заключению 23-летнего жителя города Балашов по обвинению в убийстве полуторагодовалого сына сожительницы. Об этом 5 февраля сообщается на сайте суда.

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«Суд пришел к выводу об исключительной опасности подсудимого для общества, а потому счел справедливым наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Как установило следствие, ранее судимый мужчина в марте прошлого года находился в доме с малолетним ребенком, который стал громко кричать. У подсудимого, находившегося в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, внезапно возникла неприязнь к ребенку.

В результате он сначала несколько раз укусил его, а затем нанес младенцу не менее 25 ударов в область головы и лица, а также не менее 35 — в область шеи, верхних и нижних конечностей, грудной клетки и живота.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным по статьям УК РФ «Истязание», «Убийство малолетнего с особой жестокостью», «Угроза убийством». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В октябре прошлого года в Марий Эл пожизненное заключение назначили 48-летнему местному жителю. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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