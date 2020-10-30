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В Марий Эл убийце женщины и ее детей назначили пожизненное заключение

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В Марий Эл пожизненное заключение назначили 48-летнему местному жителю, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Об этом в пятницу, 30 октября, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета Российской Федерации.

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По одной из версий, 18-летний нижегородец мог планировать расправу в своем учебном заведении

С 2010 года после развода осужденный испытывал стойкие личные неприязненные отношения к бывшей жене, ее племяннице и детям последней.

«Утром 31 марта 2020 года злоумышленник с целью убийства приехал из города Зеленодольска Республики Татарстан, где проживал, в город Волжск. Проникнув в квартиру к 31-летней племяннице бывшей жены, он нанес принесенным с собой ножом более 40 ударов хозяйке квартиры, более 10 ударов ее 14-летнему сыну и более пяти ударов ее 11-летней дочери. После этого скрылся с места происшествия», — уточняется в сообщении.

Следователи и полицейские смогли установить подозреваемого и задержать его, однако он не признал вину в совершении убийств.

В ходе расследования следствием допрошено свыше 300 свидетелей, проведено более 15 осмотров и обысков, 45 судебных экспертиз, в том числе 16 генетических, 4 судебно-медицинские, медико-криминалистическая, комплексная психолого-психиатрическая экспертизы. Материалы уголовного дела составили 10 томов.

Ранее, 12 октября, ритуальщик в Нижнем Тагиле убил гостя и закопал тело в заброшенной могиле. В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

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