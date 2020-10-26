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Ритуальщик в Нижнем Тагиле убил гостя и закопал тело в заброшенной могиле

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В Нижнем Тагиле сотрудника одного из ритуальных агентств обвинили в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть человека. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник, 26 октября, пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по Свердловской области.

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Согласно данным следствия, вечером 12 октября обвиняемый в своей квартире планировал распить спиртное со своим знакомым. Приятели приобрели алкогольные напитки в одном из местных магазинов, а по дороге домой встретили незнакомого им мужчину. Тот также собрался употребить спиртное, и, пообщавшись, новые знакомые решили сделать это вместе в квартире обвиняемого.

«В ходе застолья у мужчины 1972 г.р. возник конфликт с двумя новоиспеченными знакомыми. На почве данного конфликта обвиняемый причинил своему оппоненту несколько ножевых ранений», — уточнили в ведомстве.

Третий участник вечеринки дважды предлагал хозяину квартиры вызвать скорую помощь пострадавшему, но тот отказался. В результате свидетель нападения покинул квартиру на следующий день, когда раненый был еще жив.

Через некоторое время пострадавший скончался от полученных ран, а обвиняемый решил скрыть тело, воспользовавшись «служебным положением», отметили в СК. Он подъехал к своему подъезду на транспортном средстве агентства ритуальных услуг и, уловив момент, когда никого не было рядом, перенес тело погибшего в автомобиль, после чего вывез его на кладбище одного пунктов Пригородного района.

«Здесь, на одном из заброшенных захоронений, обвиняемый и закопал тело потерпевшего», — сообщили следователи.

После того как правоохранители вычислили предполагаемого убийцу, он показал им, в какой именно могиле спрятал тело. В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в понедельник в Петербурге было обнаружено тело 33-летней преподавательницы преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического университета с отрезанным большим пальцем правой руки. По подозрению в убийстве женщины был задержан ее знакомый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его расследование продолжается.

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