В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве преподавателя вуза

Следователи задержали подозреваемого в убийстве преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического университета. Об этом сообщили в понедельник, 26 октября, в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1984 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, вечером 22 октября подозреваемый и 33-летняя преподавательница находились в квартире одного из домов по улице Димитрова. На почве личной неприязни 36-летний мужчина задушил свою знакомую, а затем, чтобы получить доступ к ее смартфону, отрезал убитой большой палец правой руки.

Об обнаружении тела женщины стало известно ранее в этот же день. По данным правоохранителей, у погибшей повреждена шея и отрезана фаланга пальца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время выясняются все обстоятельства расправы над женщиной.