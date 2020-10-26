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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве преподавателя вуза

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Следователи задержали подозреваемого в убийстве преподавателя биохимии Санкт-Петербургского технологического университета. Об этом сообщили в понедельник, 26 октября, в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России.

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«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1984 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, вечером 22 октября подозреваемый и 33-летняя преподавательница находились в квартире одного из домов по улице Димитрова. На почве личной неприязни 36-летний мужчина задушил свою знакомую, а затем, чтобы получить доступ к ее смартфону, отрезал убитой большой палец правой руки.

Об обнаружении тела женщины стало известно ранее в этот же день. По данным правоохранителей, у погибшей повреждена шея и отрезана фаланга пальца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время выясняются все обстоятельства расправы над женщиной.

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