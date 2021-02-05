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Политолог разъяснил смысл фразы Байдена «Россия за всё заплатит»

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Фраза президента США Джо Байдена «Россия за всё заплатит» свидетельствует о том, что американский лидер будет предпринимать усилия по давлению на Москву. Такое мнение выразил политолог Александр Асафов в пятницу, 5 февраля.

«Он (Байден. — Ред.) вкратце перечислил поводы, по которым будет проходить давление. Поводы на самом деле неважны. Просто он обозначил, что его предшественник обращался с Россией слишком мягко, по его мнению, а он намерен исправить эту ситуацию. Он будет обращаться с Россией со стороны жесткой силы и санкционного давления», — сказал Асафов в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

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В целом, по словам политолога, каждый новый президент, приходя к власти, говорит, что будет проводить более жесткую политику по отношению к внешним противникам, чем его предшественник. Байден в этом случае не стал исключением.

Асафов отметил, что Байден также хочет вернуть влияние США в Европе, чтобы сконцентрировать силы альянса Запада против России и Китая.

«Он упомянул в речи, что давление на Россию США будет осуществлять с союзниками. Для этого эту коалицию для начала нужно создать, ведь она распалась во время правления [экс-президента США Дональда] Трампа и пандемии коронавируса», — добавил эксперт.

Ранее в этот же день Байден выступил с программной речью в Госдепартаменте о внешнеполитическом курсе США. В частности, президент заявил, что будет без колебаний «заставлять Россию платить» и прошли дни, когда США «будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России».

Экс-госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал выступление Байдена и выразил опасение, что новая администрация растеряет достижения во внешней политике, которых удалось достичь при Трампе.

Вместе с тем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев увидел в речи Байдена обнадеживающие моменты. В частности, сенатор отметил готовность американского лидера вести диалог с зарубежными партнерами.

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