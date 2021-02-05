Косачев отметил обнадеживающие моменты в речи Байдена по внешней политике

Некоторые стратегические установки настораживают в речи президента США Джо Байдена по теме внешней политики, однако есть и обнадеживающие моменты. Об этом заявил в пятницу, 5 февраля, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«В целом весьма предсказуемо, стратегические установки всё те же, и они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили. Он заговорил прежде всего об общих проблемах: пандемия, климат, ядерное оружие. <…> Но с «тройкой» Байдена точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. Это реальные проблемы, и вижу тут много точек пересечения», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил и первый успех в отношениях с новой американской администрацией — продление Договора по сокращению наступательных вооружений (ДСНВ).

Также позитивным сигналом Косачев счел желание Байдена в интересах США, поддерживать дипломатические контакты с союзниками и противниками. «Это означает как минимум диалог. На нынешнем пустом месте это просто прогресс», — подчеркнул сенатор.

Косачев добавил, что в своей речи Байден «не мог не пригрозить России», пообещав не оставлять без последствий «злонамеренную деятельность России на международной арене». Однако сенатор убежден, что это дело интерпретаций, так как нарушений обязательств у Москвы нет и не предвидится, если только их специально не придумают под очередные санкции.

Ранее в этот же день Байден выступил в Госдепартаменте с программной речью о внешней политике, которой будет придерживаться новая американская администрация. В ходе выступления Байден сообщил, что дал понять президенту России Владимиру Путину, что дни, когда США «отворачивались» от агрессивных действий Москвы, закончились, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем, 3 февраля, в МИД РФ заявили, что Россия готова работать вместе с США для укрепления глобальной безопасности и стратегической стабильности. Однако в конце января советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что отношения США с Россией будут сложными при Байдене, так как Москва ставит целый ряд вызовов.

Байден 20 января принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. На церемонии инаугурации он заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.