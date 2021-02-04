Ученый рассказал о действии вакцины «КовиВак»

Российская вакцина «КовиВак» имитирует природный процесс борьбы организма с COVID-19. Об этом рассказал в четверг, 4 февраля, заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. М.П. Чумакова (ФГБНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН) Константин Чернов.

Он рассказал, что в отличие от синтетических или векторных вакцин в случае «КовиВак» брался вакцинный штамм, нарабатывался в промышленных количествах, после чего химически инактивировался. Таким образом вакцина является цельновирионной инактивированной.

«Мертвые» вирусные частицы, которые содержатся в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета <…> Наша вакцина действует по принципу имитации природного процесса», — сказал Чернов на круглом столе.

Он отметил, что не все механизмы действия вируса изучены. По словам ученого, РНК-вакцины успешно защищают только «входные ворота» клетки, блокируя S-белок SARS-CoV-2, а «КовиВак» не только блокирует S-белок вируса, но и имитирует природный процесс борьбы с ним в целом.

«До тех пор, пока нам на 100% не ясны основные механизмы, применение цельновирионной вакцины оправдано тем, что мы, не зная этих всех механизмов в деталях, <…> знакомим иммунитет человека с инактивированным вирусом», — добавил Чернов.

Ранее, 26 января, Чернов рассказал об испытаниях вакцины, которая была разработана Центром имени Чумакова. По его словам, почти 300 добровольцев уже получили вакцину и побочных эффектов зафиксировано не было.

В январе стало известно, что вакцина от COVID-19 Центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте. Уточнялось, что после первого укола она показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

18 января вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что препарат «КовиВак» будет масштабно использоваться при вакцинации населения с начала апреля.

Центр имени Чумакoва 25 сентября 2020 года пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытания вакцины на добровольцах.

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