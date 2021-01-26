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В Центре Чумакова рассказали об испытаниях вакцины «КовиВак»

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Почти 300 добровольцев уже получили вакцину от коронавируса «КовиВак», произведенную Центром имени Чумакова, побочных эффектов зафиксировано не было. Об этом во вторник, 26 января, рассказал заместитель генерального директора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов.

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«Из того, что мы видели, это в основном раздражение в месте укола. Каких-то серьезных побочных эффектов в виде долговременного повышения температуры или плохого самочувствия мы не отмечали, не видели», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Чернова, в Центре Чумакова ожидают решения Минздрава по документам для регистрации, после этого специалисты сообщат о конкретных цифрах по клиническим испытаниям.

Ранее в январе стало известно, что вакцина от COVID-19 Центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте. Уточнялось, что после первого укола она показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

18 января вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что препарат «КовиВак» Центра имени Чумакова будет масштабно использоваться при вакцинации населения с начала апреля.

Центр имени Чумакoва 25 сентября 2020 года пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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