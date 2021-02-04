МЭР оценило возможность продления ценовых соглашений по сахару и маслу

Правительство России пока не видит необходимости в продлении соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. Окончательное решение примут в марте, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг, 4 февраля.

«На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте», — сказал он.

По словам Решетникова, Минпромторг и Минсельхоз считают, что принятых мер достаточно. Он отметил, что «действительно, цифры это на сегодняшний момент подтверждают».

Министр добавил, что на протяжении последних недель цены на сахар снижаются, а стоимость подсолнечного масла стабилизировалась.

«Цены на сахар у нас снижаются, от пика декабря снижение составило, если я не путаю, порядка 7%. Цены на подсолнечное масло у нас стабилизировались. Там тоже есть небольшое снижение, но мы пока это относим к статистическим колебаниям. Снижение по сахару и стабилизацию по маслу мы наблюдаем на протяжении последних недель», — сказал он.

Решетников указал, что эффект от мер правительства по сдерживанию цен проявился еще не в полной мере, он растянется во времени. По его словам, цены на эти продукты относительно показателей по инфляции, особенно продовольственной, не вполне устраивают МЭР.

Глава Минэкономразвития объяснил это тем, что задействованы «очень большие цепочки — производителей, переработчиков, сетей». Также по его словам, это зависит от того, насколько велико «проникновение федеральных сетей» в регионах, и от того, как сети управляют своей логистикой.

«Эффект от наших решений в конечные цены виден не сразу, это достаточно длительный процесс», — сказал министр.

Он добавил, что Россия «плотно интегрирована в мировую экономику», а мировые цены на продовольствие сейчас достигли пиковых значений за достаточно длительное время. Это связано с пандемией коронавируса — многие страны увеличивают запасы продовольствия.

«В то же время есть, конечно, как и в любых сферах, какие-то свои ситуации: по птице есть ситуация с птичьим гриппом», — добавил он. Поэтому цены на яйца являются предметом мониторинга со стороны Минсельхоза.

По словам Решетникова, «бизнес проявил достаточно высокую сознательность»: к ценовым соглашениям по подсолнечному маслу и сахару присоединилось по 8 тыс. участников.

«Сети нам докладывают, что происходит, какие запросы на повышение цен они получают от производителей. Одновременно с этим и Минсельхоз, и Минпромторг в рамках своей компетенции смотрят, насколько обоснована так или иначе эта волна», — отметил министр.

Он рассказал, что правительство не хочет возвращаться к госрегулированию цен, поскольку «это вредно для экономики».

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с представителями торговых сетей сообщил, что власти страны не планируют масштабно вмешиваться в торговлю и ценообразование.

Мантуров также поблагодарил всех участников соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, которые были заключены в декабре 2020 года. Он подчеркнул, что совместными усилиями удалось купировать проблему резкого роста цен на эти товары. Он указал и на важность обеспечения соблюдения соглашений до завершения их срока действия — до 1 апреля.

Мантуров сообщил, что Минпромторг не видит необходимости в заключении соглашений по фиксации цен на яйца, аналогичных договоренностям о стоимости сахара и подсолнечного масла.

В конце января Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к контролю цен на социально значимые продукты. Налоговики стали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения стоимости базовых товаров до конца года.

21 января в Кремле заявили, что правительство приняло эффективные меры по стабилизации цен на ряд продуктов, осуществляется их постоянный мониторинг.

В декабре прошлого года Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашение с производителями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно документам, максимальная розничная цена на сахар не должна превышать 46 рублей за 1 кг, а на подсолнечное масло — 110 рублей за 1 л.