Опять 25: цена проекта мусоросжигающих заводов для регионов выросла вдвое
Крупный инфраструктурный проект запуска 25 мусоросжигающих заводов в десятках регионов вырос в цене более чем в два раза — до 1,3 трлн рублей. Его обновленная стоимость теперь включает налоги и будущую модернизацию. Это отражено в материалах компании «РТ-Инвест», которая вместе с «Росатомом» и ВЭБ.РФ выступает разработчиком проекта. Источники финансирования пока окончательно не определены: возможны как частные инвестиции, так и государственные. Однако до 100 млрд рублей могут быть получены через повышенные тарифы для потребителей энергии в течение 10 лет. Представители бизнеса считают, что даже такая сумма может стать значительной нагрузкой. В Минэнерго заявили, что не согласовывали эту инициативу, а в Минприроды считают, что она соответствует задачам мусорной реформы.
Зачистить территорию
Строительство 25 мусоросжигающих электростанций (МТЭС) мощностью 1 453 Мвт в десятках регионов России потребует 1,296 трлн рублей инвестиций с учетом налогов и модернизации через 15 лет, указано в материалах компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию Ростех), с которыми ознакомились «Известия». Разработчиками проекта, помимо «РТ-Инвеста», выступают «Росатом» и ВЭБ.РФ. В мае 2020 года в совместном заявлении компаний было сказано, что стоимость проекта составит 600 млрд рублей.
— У нас две волны инвестиций — строительство будет стоить более 700 млрд рублей с НДС, а остальное пойдет на модернизацию через 15 лет, — рассказали «Известиям» в «РТ-Инвесте».
Необходимость дополнительных инвестиций через 15 лет в компании объяснили тем, что все капитальные затраты и финансовые показатели рассчитываются на всём жизненном цикле проекта.
— Типовой срок службы заводов энергоутилизации в мировой практике — 35-40 лет, а через 15 лет осуществляется обязательная комплексная модернизация с заменой отработавших элементов оборудования в соответствии с наилучшими доступными технологиями, — отметили там.
Как ранее заявлял гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, в компании надеются построить указанные объекты в ближайшие 10-15 лет. Предварительно рассматривается возведение новых МТЭС в Санкт-Петербурге, Крыму, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Уфе, Перми, Краснодаре, Красноярске и ряде других городов-миллионников. Окончательное расположение объектов пока находится на стадии обсуждения. Этот список будет зависеть от позиции органов власти российских городов, которые вступят в диалог с федеральным правительством.
— Миссия «РТ-Инвест» и наших партнеров по консорциуму — Ростеха, Росатома и ВЭБ.РФ — достижение нулевого захоронения. Расширение проекта «Энергия из отходов» в составе комплексной системы позволит сократить полигонное захоронение на 36 млн т отходов в год, а это около 50% образуемых в России отходов, — заявили в компании «РТ-Инвест».
Сотрудники предприятия по переработке отходов в Подмосковье во время сортировки мусора
Уже к 2030 году это позволит забыть о свалках и полигонах на территориях проживания 80% граждан страны, добавили в компании.
Благодаря энергоутилизации отходов резко снизится и количество выбросов СО2 (на 14,7 млн т ежегодно), будут ликвидированы 25-30 действующих полигонов в крупнейших агломерациях, предотвращено создание до 90 новых, а также сохранится порядка 30 тыс. кв. км территорий в стране, что сравнимо с площадью озера Байкал, объяснили значимость проекта в «РТ-Инвест».
Получать энергию из мусора лучше, чем из ископаемого топлива. Это основной принцип цикличной экономики — использовать по максимуму то, что образуется в результате хозяйственной деятельности, сказал «Известиям» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. При этом он считает необходимым, чтобы все заводы по термической утилизации прошли экологические экспертизы, а на стадии эксплуатации осуществлялся инструментальный мониторинг и общественный контроль.
Помимо 25 новых МТЭС, «РТ-Инвест» сегодня уже строит пять мусоросжигающих электростанций общей мощностью 355 МВт, их запуск ожидается в декабре 2022 года. Цена проекта 155 млрд рублей, правда оплачивается он по схеме так называемых договоров предоставления мощности (ДПМ). Нагрузка ляжет на всех потребителей кроме населения — то есть на предприятия и организации, в том числе бюджетные учреждения. Они будут покупать электроэнергию у МТЭС по повышенным тарифам. Разницу между увеличенной ценой и рыночной направят инвесторам, которые вернут вложенные средства с процентами.
Инвестиционный акцент
3 февраля замгендиректора «РТ-Инвест» Тимур Котляр на совещании в комитете Госдумы по энергетике сообщил, что источники финансирования проекта пока не определены и будут обсуждаться в правительстве. По его словам, сегодня изучается как возможность частных инвестиций, так и государственная поддержка программы строительства.
В ВЭБ.РФ сказали «Известиям», что предполагаемый объем участия госкорпорации в проекте составит до 270 млрд рублей. Она рассчитывает привлечь инвестиции банков и инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства и механизма «зеленых облигаций», отметили там.
По словам Тимура Котляра, размер нагрузки на потребителей не превысит 100 млрд рублей в ближайшие 10 лет. Однако представители бизнеса не разделяют такой подход.
— Мы против строительства мусоросжигающих заводов за счет дополнительных платежей за электроэнергию, вне зависимости от суммы. Даже объявленные 100 млрд станут для бизнеса тяжелой нагрузкой. К тому же, следует учесть, что инвесторы, которые вложат средства в проект будут рассчитывать на доходность своих инвестиций, — сказали «Известиям» в Ассоциации «Сообщество потребителей энергии».
Там также добавили, что обычно инвестиции в подобные проекты закладывают как минимум с двойной окупаемостью за 10-15 лет, поэтому в целом для российского рынка стоимость проекта может составить 3 трлн рублей и даже более.
В «РТ-Инвест» при этом заявили, что строительство заводов будет оплачиваться преимущественно за счет частных инвестиций, а не потребителей.
— Почти 0,9 трлн рублей вложений в проект — частные. Доходность от проекта за 30 лет оценивается на уровне 10%, — пояснили в компании.
Соответствует задачам
В Минэнерго «Известиям» сказали, что ведомство не согласовывало со своей стороны и не поддерживает рассматриваемую инициативу.
— Указанный вопрос с Минэнерго не обсуждался. Расширение объема нерыночных надбавок к цене на мощность, поставляемую на оптовый рынок, противоречит поручению президента РФ по итогам заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности в г. Кемерово (от 27.08.2018 № Пр-2418) об ограничении и минимизации межтерриториального и межотраслевого перекрестного субсидирования в электроэнергетике, — заявили в ведомстве.
Мусоросжигающие заводы крайне дорогие и энергетически неэффективные, при том, что во всех регионах РФ есть более дешевые источники энергии, заявили в НП «Совет рынка».
— На рынке электроэнергии и раньше не хватало денег на решение проблем, а сейчас в условиях снижения потребления и его платежеспособности средств останется ещё меньше. Экологическим проектам нужны другие источники финансирования, — считают в организации.
Полигон твердых бытовых отходов
В НП «Совет рынка» добавили, что поддержка мусоросжигания за счет Оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) способствует росту перекрестного субсидирования и перекладывает решение экологических проблем с производителей мусора конкретного региона на всех потребителей электроэнергии ценовой зоны. На населении это напрямую не скажется, так как эта категория потребителей покупает электроэнергию по тарифам, утверждаемым региональными энергетическими комиссиями. Однако скажется опосредованно — через рост себестоимости всей производимой продукции и товаров, сокращение роста заработной платы и рабочих мест, а также закрытии предприятий, заключили в организации.
Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова полагает, что крупный проект строительства МТЭС может дать социально-экономический эффект для страны. По ее словам, программа способна увеличить спрос для продукцию отечественного машиностроения более чем на 1 трлн рублей, а также создать десятки тысяч новых рабочих мест.
В Минфине сказали «Известиям», что проект строительства 25 МТЭС в стране в ведомство не поступал и вопросы следует адресовать в Минприроды. Там отметили: в большинстве стран проекты энергетической утилизации отходов позволяют использовать их полезным образом — вырабатывать энергию и снижать количество полигонов. По сути, эти заводы заменяют создание новых полигонов, что соответствует задачам мусорной реформы.
— Для строительства этих объектов Ростеху необходимо их внести в федеральную и территориальную схемы, чтобы субъекты РФ рассмотрели эти изменения. Пока предложений по этим проектам в федеральную схему не поступало, — отметили в Минприроды.
«Известия» направили запросы в Минпромторг, а также в аппараты вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко.