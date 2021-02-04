Опять 25: цена проекта мусоросжигающих заводов для регионов выросла вдвое

Крупный инфраструктурный проект запуска 25 мусоросжигающих заводов в десятках регионов вырос в цене более чем в два раза — до 1,3 трлн рублей. Его обновленная стоимость теперь включает налоги и будущую модернизацию . Это отражено в материалах компании «РТ-Инвест», которая вместе с «Росатомом» и ВЭБ.РФ выступает разработчиком проекта. Источники финансирования пока окончательно не определены: возможны как частные инвестиции, так и государственные. Однако до 100 млрд рублей могут быть получены через повышенные тарифы для потребителей энергии в течение 10 лет. Представители бизнеса считают, что даже такая сумма может стать значительной нагрузкой. В Минэнерго заявили, что не согласовывали эту инициативу, а в Минприроды считают, что она соответствует задачам мусорной реформы .

Зачистить территорию

Строительство 25 мусоросжигающих электростанций (МТЭС) мощностью 1 453 Мвт в десятках регионов России потребует 1,296 трлн рублей инвестиций с учетом налогов и модернизации через 15 лет , указано в материалах компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию Ростех), с которыми ознакомились «Известия». Разработчиками проекта, помимо «РТ-Инвеста», выступают «Росатом» и ВЭБ.РФ. В мае 2020 года в совместном заявлении компаний было сказано, что стоимость проекта составит 600 млрд рублей .

— У нас две волны инвестиций — строительство будет стоить более 700 млрд рублей с НДС, а остальное пойдет на модернизацию через 15 лет, — рассказали «Известиям» в «РТ-Инвесте».

Необходимость дополнительных инвестиций через 15 лет в компании объяснили тем, что все капитальные затраты и финансовые показатели рассчитываются на всём жизненном цикле проекта.

— Типовой срок службы заводов энергоутилизации в мировой практике — 35-40 лет, а через 15 лет осуществляется обязательная комплексная модернизация с заменой отработавших элементов оборудования в соответствии с наилучшими доступными технологиями, — отметили там.

Как ранее заявлял гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, в компании надеются построить указанные объекты в ближайшие 10-15 лет. Предварительно рассматривается возведение новых МТЭС в Санкт-Петербурге, Крыму, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Уфе, Перми, Краснодаре, Красноярске и ряде других городов-миллионников. Окончательное расположение объектов пока находится на стадии обсуждения. Этот список будет зависеть от позиции органов власти российских городов, которые вступят в диалог с федеральным правительством.

— Миссия «РТ-Инвест» и наших партнеров по консорциуму — Ростеха, Росатома и ВЭБ.РФ — достижение нулевого захоронения . Расширение проекта «Энергия из отходов» в составе комплексной системы позволит сократить полигонное захоронение на 36 млн т отходов в год, а это около 50% образуемых в России отходов, — заявили в компании «РТ-Инвест».

Опять 25 Сотрудники предприятия по переработке отходов в Подмосковье во время сортировки мусора Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Уже к 2030 году это позволит забыть о свалках и полигонах на территориях проживания 80% граждан страны, добавили в компании.

Благодаря энергоутилизации отходов резко снизится и количество выбросов СО2 (на 14,7 млн т ежегодно), будут ликвидированы 25-30 действующих полигонов в крупнейших агломерациях, предотвращено создание до 90 новых, а также сохранится порядка 30 тыс. кв. км территорий в стране, что сравнимо с площадью озера Байкал , объяснили значимость проекта в «РТ-Инвест».

Получать энергию из мусора лучше, чем из ископаемого топлива . Это основной принцип цикличной экономики — использовать по максимуму то, что образуется в результате хозяйственной деятельности, сказал «Известиям» председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. При этом он считает необходимым, чтобы все заводы по термической утилизации прошли экологические экспертизы , а на стадии эксплуатации осуществлялся инструментальный мониторинг и общественный контроль.

Помимо 25 новых МТЭС, «РТ-Инвест» сегодня уже строит пять мусоросжигающих электростанций общей мощностью 355 МВт, их запуск ожидается в декабре 2022 года. Цена проекта 155 млрд рублей, правда оплачивается он по схеме так называемых договоров предоставления мощности (ДПМ). Нагрузка ляжет на всех потребителей кроме населения — то есть на предприятия и организации, в том числе бюджетные учреждения. Они будут покупать электроэнергию у МТЭС по повышенным тарифам. Разницу между увеличенной ценой и рыночной направят инвесторам, которые вернут вложенные средства с процентами.

Инвестиционный акцент

3 февраля замгендиректора «РТ-Инвест» Тимур Котляр на совещании в комитете Госдумы по энергетике сообщил, что источники финансирования проекта пока не определены и будут обсуждаться в правительстве. По его словам, сегодня изучается как возможность частных инвестиций, так и государственная поддержка программы строительства .

В ВЭБ.РФ сказали «Известиям», что предполагаемый объем участия госкорпорации в проекте составит до 270 млрд рублей. Она рассчитывает привлечь инвестиции банков и инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства и механизма «зеленых облигаций», отметили там.

Опять 25 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Тимура Котляра, размер нагрузки на потребителей не превысит 100 млрд рублей в ближайшие 10 лет . Однако представители бизнеса не разделяют такой подход.

— Мы против строительства мусоросжигающих заводов за счет дополнительных платежей за электроэнергию, вне зависимости от суммы . Даже объявленные 100 млрд станут для бизнеса тяжелой нагрузкой. К тому же, следует учесть, что инвесторы, которые вложат средства в проект будут рассчитывать на доходность своих инвестиций, — сказали «Известиям» в Ассоциации «Сообщество потребителей энергии».

Там также добавили, что обычно инвестиции в подобные проекты закладывают как минимум с двойной окупаемостью за 10-15 лет, поэтому в целом для российского рынка стоимость проекта может составить 3 трлн рублей и даже более.

В «РТ-Инвест» при этом заявили, что строительство заводов будет оплачиваться преимущественно за счет частных инвестиций, а не потребителей.

— Почти 0,9 трлн рублей вложений в проект — частные. Доходность от проекта за 30 лет оценивается на уровне 10%, — пояснили в компании.

Соответствует задачам

В Минэнерго «Известиям» сказали, что ведомство не согласовывало со своей стороны и не поддерживает рассматриваемую инициативу .

— Указанный вопрос с Минэнерго не обсуждался. Расширение объема нерыночных надбавок к цене на мощность, поставляемую на оптовый рынок, противоречит поручению президента РФ по итогам заседания Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности в г. Кемерово (от 27.08.2018 № Пр-2418) об ограничении и минимизации межтерриториального и межотраслевого перекрестного субсидирования в электроэнергетике, — заявили в ведомстве.

Мусоросжигающие заводы крайне дорогие и энергетически неэффективные, при том, что во всех регионах РФ есть более дешевые источники энергии, заявили в НП «Совет рынка».

— На рынке электроэнергии и раньше не хватало денег на решение проблем, а сейчас в условиях снижения потребления и его платежеспособности средств останется ещё меньше. Экологическим проектам нужны другие источники финансирования , — считают в организации.

Опять 25 Полигон твердых бытовых отходов Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

В НП «Совет рынка» добавили, что поддержка мусоросжигания за счет Оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) способствует росту перекрестного субсидирования и перекладывает решение экологических проблем с производителей мусора конкретного региона на всех потребителей электроэнергии ценовой зоны. На населении это напрямую не скажется , так как эта категория потребителей покупает электроэнергию по тарифам, утверждаемым региональными энергетическими комиссиями. Однако скажется опосредованно — через рост себестоимости всей производимой продукции и товаров, сокращение роста заработной платы и рабочих мест, а также закрытии предприятий, заключили в организации.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова полагает, что крупный проект строительства МТЭС может дать социально-экономический эффект для страны . По ее словам, программа способна увеличить спрос для продукцию отечественного машиностроения более чем на 1 трлн рублей, а также создать десятки тысяч новых рабочих мест.

В Минфине сказали «Известиям», что проект строительства 25 МТЭС в стране в ведомство не поступал и вопросы следует адресовать в Минприроды. Там отметили: в большинстве стран проекты энергетической утилизации отходов позволяют использовать их полезным образом — вырабатывать энергию и снижать количество полигонов. По сути, эти заводы заменяют создание новых полигонов, что соответствует задачам мусорной реформы.

— Для строительства этих объектов Ростеху необходимо их внести в федеральную и территориальную схемы, чтобы субъекты РФ рассмотрели эти изменения . Пока предложений по этим проектам в федеральную схему не поступало, — отметили в Минприроды.

«Известия» направили запросы в Минпромторг, а также в аппараты вице-премьеров Александра Новака и Виктории Абрамченко.