Сорное дело: импортеры просят оставить право утилизировать отходы

Импортеры товаров просят оставить им право самостоятельно утилизировать отходы продукции и упаковки. Сегодня у них есть выбор: перерабатывать отходы или платить экосбор. Власти хотят сохранить только второй вариант, следует из предложений по совершенствованию концепции РОП (расширенная ответственность производителей). Бизнес попросил вице-премьера Викторию Абрамченко исключить этот пункт из проекта (копия письма есть у «Известий»). Утилизация выгоднее для компаний, поскольку многие уже наладили процессы переработки. Правда, в аппарате вице-премьера сказали «Известиям», что действующая система, по которой импортер отчитывается за утилизацию спустя два года после ввоза продукции, показала свою неэффективность.

Поиски эффективности

Правительство работает над созданием концепции совершенствования РОП совместно с федеральными ведомствами и членами специальной рабочей группы, сказала «Известиям» представитель вице-премьера Виктории Абрамченко.

— На совещаниях вице-премьер неоднократно отмечала, что концепция должна устанавливать безусловный приоритет фактической утилизации над уплатой экологического сбора. Но при этом необходимо обеспечить четкую систему контроля за проведением утилизации упаковки и отходов, — сказала представитель вице-премьера.

Ведомства также анализируют администрирование РОП, в том числе в отношении импортеров. Действующая система, по которой компания отчитывается за утилизацию спустя два года после ее ввоза, показала свою неэффективность, подчеркнула представитель Виктории Абрамченко.

Сорное дело Сортировка мусора на территории мусоросортировочного комплекса компании «Горвнешблагоустройство» в Каменске-Уральском Свердловской области Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По результатам проверки отчетности и деклараций импортеров товаров за 2018 год Росприроднадзор направил 391 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона. С 1 января 2019 года ведомство для взыскания задолженности по уплате экосбора импортерами за 2017 год направило 1242 требования о ее добровольном погашении. Об этом говорится в письме Росприроднадзора в правительство (копия есть у «Известий»).

В протоколе заседания рабочей группы по подготовке концепции совершенствования РОП от 11 сентября 2020 года говорится о согласованной позиции в части «установления для импортеров товаров обязанности по выполнению ответственности по утилизации отходов от использования товаров путем уплаты экологического сбора». Копия документа есть в распоряжении «Известий».

Сорное дело Утилизация мусора в комплексе по переработке отходов «Восток» в городском округе Егорьевск в Московской области Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сегодня производители и импортеры товаров могут выбрать: платить экосбор или утилизировать отходы товаров и упаковки самостоятельно, указал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. Но этот пункт протокола лишает компании выбора, оставляя только возможность оплаты сбора, сказал он.

— Это дискриминационная мера, которая лишает игроков равноправия, — считает исполнительный директор ассоциации РусПЭК Любовь Меланевская. — В Европе импортеры наравне с производителями осуществляют РОП самостоятельно через ассоциации по коллективной ответственности.

Несколько членов рабочей группы по подготовке концепции совершенствования РОП, представляющих интересы бизнеса, направили Виктории Абрамченко коллективное письмо с просьбой исключить пункт о вводе безальтернативной выплаты экосбора для импортеров товаров. С копией документа ознакомились «Известия». Под ним подписались первый зампред комитета РСПП по экологии и природопользованию Игорь Нечаев, президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков и другие.

Сорное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Размер экосбора для импортеров сейчас такой же, как и для отечественных производителей. В зависимости от вида товара и упаковки составляет 2,5–26,5 тыс. рублей за тонну выпущенной продукции, сказала Любовь Меланевская. Утилизация выгоднее, поскольку импортеры могут оптимизировать расходы за счет коллективного исполнения РОП, когда вскладчину создается инфраструктура по раздельному сбору, финансируется транспортировка и переработка. Но при уплате экосбора в бюджет бизнес не может контролировать, куда и на что расходуются деньги, подчеркнула она.

Например, ставка экосбора за электронику и бытовую технику составляет 26,5 тыс. рублей за тонну. За утилизацию через ассоциацию компании выплачивают в среднем 19 тыс. за тонну, рассказал представитель ассоциации «СКО Электроника-утилизация» Антон Гуськов. Самостоятельная переработка позволяет сокращать издержки и сдерживать рост цен, указал исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

Борьба за экологию

Механизм РОП появился для того, чтобы решить мусорную проблему в стране. До этого за обращение с отходами в России отвечало государство. По примеру западных стран эту ответственность переложили на производителей и импортеров. Они лучше других знают, как правильно утилизировать отходы от своей продукции, считает Антон Гуськов.

— Сама суть механизма РОП заключается в стимулировании участников рынка заниматься именно самостоятельной утилизацией, — полагает исполнительный директор ЭкоШинСоюза Сергей Подойников.

Сорное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Инфраструктура для переработки активно развивается, рассказал Максим Новиков. По его словам, сегодня в стране утилизируют 24,6% всех выпускаемых пластиковых товаров, 17,6% стеклянной продукции, по 40% из алюминия и макулатуры, и 6% — из комбинированных материалов.

Справедливо было бы оставить и производителей товаров, и импортеров в равных условиях, считает исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев. При этом предложение о лишении импортеров выбора появилось из-за того, что зачастую небольшие компании для импорта используют юрлица-однодневки. Спустя два года, когда сдается отчетность в Росприроднадзор, их сложно контролировать, уточнил он.

По закону таможенная служба передает сведения о завезенной продукции напрямую в Росприроднадзор, указал Антон Гуськов. Но при импорте зачастую искажаются данные о товаре, подпадающем под процедуру таможенной очистки (оплаты импортных пошлин, оформления документов), и о его качественно-количественных характеристиках. Особенно это касается упаковки, которую не указывают в документах на ввоз, сказала зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.

Сорное дело Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Чтобы упростить администрирование утилизации, а также пресечь злоупотребления и неуплаты в будущем, государству проще брать экосбор при ввозе, считает она. Аналогом может быть внесение импортерами обеспечительных платежей по НДС, добавила эксперт.

Действительно, в качестве компромисса можно взимать экосбор при ввозе и возвращать его по итогам отчетности, если импортеры будут утилизировать отходы, считает Алексей Сергеев.

Выполнение нормативов утилизации импортерами возможно как по уже существующей системе, так и по предлагаемой (только уплата экосбора), сообщили «Известиям» в Росприроднадзоре. Ведомству для контроля важна прозрачность, что в том числе в первичных детальных данных об импортере товара и упаковке, подчеркнули там.