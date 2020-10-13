«С высока» гляжу: в РФ предложили создать систему слежки за вывозом мусора

За качеством вывоза отходов предложили следить с помощью спутников: кадры из космоса позволят визуализировать маршруты мусоровозов. С инициативой запустить такой пилотный проект в Москве к мэру столицы Сергею Собянину обратилось межрегиональное «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль». Доступ к данным системы должен быть и у надзорных органов, и у граждан, считают авторы идеи. Дополнительный контроль позволит обнаружить, что услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) были оказаны некачественно, проанализировать частоту нарушений и заплатить компании меньше, снизив тариф для населения. Пока что права жителей зачастую нарушаются. Например, региональный оператор во Владимирской области собирал с граждан деньги за вывоз мусора, но часть работ, которые входили в стоимость, не выполнял.

Увидят все

Мусорная проблема в России пока остается острой. По данным Счетной палаты, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуацию в этой сфере по-прежнему нельзя назвать благополучной. На переработку поступает не больше 7% мусора, свыше 90% направляется на полигоны. Многие из них не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.

С высока гляжу Мусорный полигон Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Если ситуация не изменится, в 32 регионах страны мощности существующих полигонов будут исчерпаны до 2024 года, в 17 из них — до 2022-го. При этом создать новые места для размещения отходов в большинстве субъектов просто невозможно, говорится в документе СП («Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с ТКО»).

Чтобы проблема решалась, важно развивать систему раздельного сбора мусора. Для этого во дворах по всей стране устанавливаются специальные контейнеры — например, для пластика, бумаги, металла. Региональные операторы должны отвозить их на перерабатывающие вторсырье заводы, а не на полигоны (они предназначены только для смешанных отходов). Кроме того, регоператоры обязаны извлекать из мусора отходы первого и второго классов опасности (батарейки, градусники, люминесцентные лампы и т. д.), отметила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. Таким образом мусор нужно обеззараживать для захоронения, чтобы снизить негативное влияние на экологию, указал руководитель комиссии по общественному контролю Общественного совета при Минстрое Игорь Ткач.

Однако до сих пор нередко эти правила нарушаются. Например, во дворах ставят контейнеры для раздельного сбора отходов, люди сортируют мусор, платят деньги за его вывоз регоператору. А в итоге приезжает машина и сваливает все в один кузов, рассказал владелец ГК «Удача», член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

С высока гляжу Сотрудники за работой в кабине предварительной сортировки мусора Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Чтобы решить проблему, межрегиональное «Общество защиты прав потребителей «Народный контроль» предложило создать IT-систему по контролю за вывозом отходов регоператорами с помощью спутников, визуализировав маршруты передвижения мусоровозов. Пилотный проект предложено запустить в Москве. Письмо с такой инициативой организация направила мэру столицы Сергею Собянину. С копией документа ознакомились «Известия». В правительстве Москвы на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

По своему плану

Сейчас в каждом регионе есть своя территориальная схема обращения с отходами, в которой указаны все точки сбора мусора, мусороразгрузочные, сортировочные базы, полигоны, перерабатывающие вторсырье предприятия, рассказал «Известиям» председатель правления «Народного контроля» Алексей Смирнов.

На многие мусоровозы установлены трекеры GPS, позволяющие следить за передвижением машины. Например, доехал ли грузовик до полигона, не свалил ли мусор в овраг. Но эти данные доступны только самим регоператорам, указал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Предлагаемая система позволит объединить и визуализировать эти данные. Карта, напоминающая «Яндекс» или Google, будет доступна не только регоператорам, но и надзорным органам и обычным гражданам, — рассказал Алексей Смирнов.

С высока гляжу Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Стоимость разработки и внедрения системы для каждого региона может составить 10–50 млн рублей, сообщил он. Кроме того, на обслуживание комплекса программистами будет уходить 1–2,5 млн рублей ежегодно в зависимости от субъекта, отметил специалист.

За и против

Система позволит выявлять некачественное оказание услуг по вывозу ТКО, анализировать, насколько часто происходят нарушения, указал Алексей Смирнов. Например, в этом году «Народный контроль» обнаружил нарушения, которые допускал регоператор «Биотехнологии» во Владимирской области.

Компания собирала с граждан деньги за вывоз мусора, в том числе за обработку ТКО. Но выяснилось, что на самом деле отходы транспортировали напрямую на полигон, минуя мусороперегрузочную станцию. Оператор заключил соглашение с ООО «Мусороперегрузочная станция» только 21 апреля 2020 года, говорится в ответе департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области «Народному контролю» (есть у «Известий»).

С высока гляжу Разгрузка мусоровоза Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Чтобы минимизировать такие случаи, нужна система контроля, отметил Алексей Смирнов. Также наблюдение со спутника поможет правильно спланировать логистику движения автопарка перевозчиков, снять нагрузку в часы пик, отметил Игорь Ткач. Цифровизация позволит сделать реформу ТКО более прозрачной для граждан и повысить доверие к ней, полагает Павел Склянчук.

Такая система была бы действительно полезна, но нужно решить, кто будет оплачивать ее разработку, внедрение и обслуживание, отметил исполнительный директор Ассоциации операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его мнению, есть три варианта: за счет населения (при увеличении тарифов за вывоз мусора), за счет бюджетов разных уровней или за счет расширенной ответственности производителей товаров (РОП).

Финансировать систему за счет населения — плохая идея, уверен депутат Госдумы Сергей Вострецов. Не стоит придумывать улучшения для плохо работающей конструкции, отметил он.

С ним согласен и Владимир Прохоров. Уже сейчас у граждан возникают вопросы, что происходит за их деньги с отходами, и вряд ли их обрадуют новые расходы, добавила Наталья Беляева.