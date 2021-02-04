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Комиссия СФ предложила блокировку соцсетей за призывы к незаконным акциям

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Комиссия Совфеда по взаимодействию со СМИ предлагает блокировать социальные сети за призывы к участию в незаконных акциях. Об этом говорится в заявлении комиссии, которое представил журналистам ее председатель Алексей Пушков в четверг, 4 февраля.

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«Временная комиссия считает необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия», — отмечается в заявлении.

Комиссия также заявляет о необходимости введения системы наказаний за указанные нарушения — от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ.

Отмечается, что соцсети Facebook, Twitter, Instagram, Telegram и TikTok «стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам», информации, направленной на вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан. Подчеркивается, что социальные сети распространяют недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Согласно документу, комиссия решительно осуждает деятельность интернет-компаний, которые допускают публикацию на своих ресурсах сообщений, объявлений, призывов и информации, привлекающей граждан, в том числе детей, к участию в несанкционированных акциях.

«Такая практика должна быть признана недопустимой», — заключили в комиссии.

Несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. На незаконных акциях прошли задержания, в том числе несовершеннолетних.

Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в соцсетях. Адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

21 января Генпрокуратура России призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию детей в протестах. К 23 января соцсети удалили 89% таких материалов.

В Роскомнадзоре заявили 3 февраля, что выявили в соцсетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним об участии в несогласованных акциях, все они были удалены.

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