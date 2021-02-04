Второе в 2021 году землетрясение произошло около самой глубокой точки Байкала

В акватории озера Байкал на границе Иркутской области и Бурятии был зарегистрирован подземный толчок. Об этом в четверг, 4 февраля, соoбщается на сайте Байкaльского филиaла Единoй геoфизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 7:48 (2:48 мск) в точке с координатами 53,11 градусов северной широты 107,84 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 25 км восточнее острова Ольхон.

Энергетический класс толчка — 10,1.

Это уже второе землетрясение вблизи самой глубокой впадины Байкала с начала 2021 года. Первый подземный толчок был зарегистрирован 30 января.

Максимальная глубина Байкала — 1642 м.