Посол РФ отреагировал на заявления военных США о возможной ядерной войне

Здравомыслящие американские военачальники вряд ли всерьез рассматривают вероятность ядерной войны между США и Россией. Об этом в среду, 3 февраля, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Я не верю, что здравомыслящие американские генералы думают о ядерной войне. Я думаю, что такая идея блуждает в головах нездоровых политиков», — заявил Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард 2 февраля заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией. Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

Такие высказывания 3 февраля вызвали недоумение у первого замглавы международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова. Он отметил, что действующие военные обычно не любят высказываться на эту тему, так как опасаются такого развития событий.

В этот же день первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высказал мнение, что России не стоит обращать внимание на слова военных США о возможности ядерной войны между нашими странами.

Шерин отметил, что подобные заявления нельзя ни с чем связывать. Более того, он выразил уверенность, что ядерной войны между Россией и США не будет.

2 февраля также стало известно, что кандидат на пост первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс в тот же день заявила, что администрация США намерена внести изменения в обнародованные в 2018 году стратегию национальной обороны (СНО) и ядерную доктрину из-за изменяющегося характера угроз.